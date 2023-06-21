TVアニメ「ストライクウィッチーズ」の15周年を記念したアルバム「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン！」が7月26日に発売。同CDには、TVアニメ・ゲーム・劇場版・OVAなど関連作品すべてのショートサイズ主題歌、計99曲が収録される。
「ストライクウィッチーズ」は島田フミカネおよびProjekt Kagonish原作のメディアミックス作品。2008年7月にTVアニメ「ストライクウィッチーズ」が放送開始され、近年では2022年7月からオンエアされたTVアニメ最新作「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」など、今なお関連作品が生み出され続けている。
「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン！」には、石田燿子が歌唱を担当したTVアニメ「ストライクウィッチーズ」のオープニングテーマ「STRIKE WITCHES ～わたしにできること～」をはじめ、歌い手の異なるエンディングテーマ「ブックマーク ア・ヘッド」を11パターン収録。「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」からはオープニングテーマ「WONDERFUL WORLD」など11曲が収められた。
「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン！」収録楽曲一覧
Disc1
TVアニメ「ストライクウィッチーズ」より
1.STRIKE WITCHES ～わたしにできること～
歌：石田燿子
2.ブックマーク ア・ヘッド Type-1
歌：宮藤芳佳＆坂本美緒
3.ブックマーク ア・ヘッド Type-2
歌：宮藤芳佳＆リネット・ビショップ
4.ブックマーク ア・ヘッド Type-3
歌：宮藤芳佳＆ゲルトルート・バルクホルン
5.ブックマーク ア・ヘッド Type-4
歌：フランチェスカ・ルッキーニ＆シャーロット・E・イェーガー
6.ブックマーク ア・ヘッド Type-5
歌：サーニャ・V・リトヴャク＆エイラ・イルマタル・ユーティライネン
7.ブックマーク ア・ヘッド Type-6
歌：ペリーヌ・クロステルマン＆エーリカ・ハルトマン
8.ブックマーク ア・ヘッド Type-7
歌：ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ＆坂本美緒
9.ブックマーク ア・ヘッド Type-8
歌：宮藤芳佳＆ペリーヌ・クロステルマン
10.ブックマーク ア・ヘッド Type-9
歌：宮藤芳佳＆ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ
11.ブックマーク ア・ヘッド Type-10
歌：坂本美緒＆ペリーヌ・クロステルマン
12.ブックマーク ア・ヘッド Type-11
歌：第501統合戦闘航空団
ゲームソフト「ストライクウィッチーズ-蒼空の電撃戦 新隊長 奮闘する！-」より
13.ブックマーク ア・ヘッド
歌：坂本美緒＆竹井醇子
ゲームソフト「ストライクウィッチーズ あなたとできること」より
14.private wing
歌：石田燿子
15.ブックマーク ア・ヘッド
歌：諏訪天姫＆中島錦
アニメ「ストライクウィッチーズ2」より
16.STRIKE WITCHES２～笑顔の魔法～
歌：石田燿子
17.Over Sky Type-1
歌：宮藤芳佳＆坂本美緒
18.Over Sky Type-2
歌：坂本美緒＆宮藤芳佳
19.Over Sky Type-3
歌：宮藤芳佳＆リネット・ビショップ＆ペリーヌ・クロステルマン
20.Over Sky Type-4
歌：ゲルトルート・バルクホルン＆シャーロット・E・イェーガー
21.Over Sky Type-5
歌：宮藤芳佳＆フランチェスカ・ルッキーニ＆シャーロット・E・イェーガー
22.Over Sky Type-6
歌：エイラ・イルマタル・ユーティライネン＆サーニャ・V・リトヴャク
23.Over Sky Type-7
歌：ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ＆エーリカ・ハルトマン＆ゲルトルート・バルクホルン
24.Over Sky Type-8
歌：宮藤芳佳＆リネット・ビショップ
25.Over Sky Type-9
歌：坂本美緒＆ペリーヌ・クロステルマン
26.Over Sky Type-10
歌：エーリカ・ハルトマン＆ハンナ・ユスティーナ・マルセイユ
27.Over Sky Type-11
歌：坂本美緒＆ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ
28.Over Sky Type-12
歌：第501統合戦闘航空団
劇場映画「ストライクウィッチーズ劇場版」より
29.約束の空へ ～私のいた場所～（オリジナル・ショートサイズ）
歌：石田燿子
OVA「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」より
30.Connect Link
歌：石田燿子
31.Fly Away
歌：エーリカ・ハルトマン＆ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ＆ゲルトルート・バルクホルン
32.Fly Beyond
歌：フランチェスカ・ルッキーニ＆シャーロット・E・イェーガー
33.Fly Chronicle
歌：ペリーヌ・クロステルマン＆リネット・ビショップ
TVアニメ「ブレイブウィッチーズ」より
34.アシタノツバサ
歌：石田燿子
35.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.1
歌：雁淵ひかり＆雁淵孝美
36.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.2
歌：雁淵孝美＆雁淵ひかり
37.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.3
歌：雁淵ひかり＆ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン＆管野直枝
38.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.4
歌：エディータ・ロスマン＆雁淵ひかり
39.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.5
歌：下原定子＆ジョーゼット・ルマール
40.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.6
歌：アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン＆ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン
41.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.7
歌：ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン＆雁淵ひかり
42.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.8
歌：ヴァルトルート・クルピンスキー＆ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン＆管野直枝
43.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.9
歌：管野直枝＆雁淵ひかり
44.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.10
歌：グンドュラ・ラル＆雁淵孝美＆雁淵ひかり
45.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.11
歌：雁淵孝美＆管野直枝＆ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン＆ヴァルトルート・クルピンスキー＆アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン＆ジョーゼット・ルマール＆下原定子＆エディータ・ロスマン＆グンドュラ・ラル
46.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～~ Vol.12
歌：第502統合戦闘航空団
劇場映画「ブレイブウィッチーズ ペテルブルグ大戦略」より
47.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.13
歌：雁淵ひかり＆サーニャ・V・リトヴャク＆エイラ・イルマタル・ユーティライネン
Disc2
TVアニメ「ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ！」より
1.空が呼ぶほうへ
歌：石田燿子
2.Treasure of life #1
歌：宮藤芳佳
3.Treasure of life #2
歌：エーリカ・ハルトマン
4.Treasure of life #3
歌：ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ
5.Treasure of life #4
歌：ゲルトルート・バルクホルン
6.Treasure of life #5
歌：坂本美緒
7.Treasure of life #6
歌：シャーロット・E・イェーガー
8.Treasure of life #7
歌：フランチェスカ・ルッキーニ
9.Treasure of life #8
歌：サーニャ・V・リトヴャク
10.Treasure of life #9
歌：エイラ・イルマタル・ユーティライネン
11.Treasure of life #10
歌：リネット・ビショップ
12.Treasure of life #11
歌：ペリーヌ・クロステルマン
13.Treasure of life #12
歌：第501統合戦闘航空団
劇場映画「ストライクウィッチーズ 劇場版 501部隊発進しますっ！」より
14.Treasure of life #13
歌：第501統合戦闘航空団＋服部静夏
TVアニメ「ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」より
15.勇気の翼
歌：石田燿子
16.君の翼に憧れて #1
歌：坂本美緒
17.君の翼に憧れて #2
歌：エーリカ・ハルトマン
18.君の翼に憧れて #3
歌：リネット・ビショップ
19.君の翼に憧れて #4
歌：シャーロット・E・イェーガー
20.君の翼に憧れて #5
歌：ペリーヌ・クロステルマン
21.君の翼に憧れて #6
歌：ゲルトルート・バルクホルン
22.君の翼に憧れて #7
歌：フランチェスカ・ルッキーニ
23.君の翼に憧れて #8
歌：エイラ・イルマタル・ユーティライネン
24.君の翼に憧れて #9
歌：ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ
25.君の翼に憧れて #10
歌：服部静夏
26.君の翼に憧れて #11
歌：サーニャ・V・リトヴャク
27.君の翼に憧れて #12
歌：宮藤芳佳
アプリゲーム「ワールドウィッチーズ UNITED FRONT」より
28.Next Chapter
歌：石田燿子
TVアニメ「ワールドウィッチーズ発進しますっ！」より
29.Wanna Fly?
歌：石田燿子
30.カラフルエブリデイ #1
歌：宮藤芳佳、リネット・ビショップ、ペリーヌ・クロステルマン
31.Awesome days! #2
歌：雁淵ひかり、雁淵孝美
32.カラフルエブリデイ #3
歌：エーリカ・ハルトマン、 ゲルトルート・バルクホルン
33.Awesome days! #4
歌：管野直枝、ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン
34.カラフルエブリデイ #5
歌：シャーロット・E・イェーガー、 フランチェスカ・ルッキーニ
35.Awesome days! #6
歌：ヴァルトルート・クルピンスキー、エディータ・ロスマン
36.カラフルエブリデイ #7
歌：坂本美緒、ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ
37.Awesome days! #8
歌：グンドュラ・ラル、アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン
38.カラフルエブリデイ #9
歌：エイラ・イルマタル・ユーティライネン、サーニャ・V・リトヴャク
39.Awesome days! #10
歌：下原定子、ジョーゼット・ルマール
40.カラフルエブリデイ #11
歌：第501統合戦闘航空団
41.Awesome days! #12
歌：第502統合戦闘航空団
TVアニメ「ルミナスウィッチーズ」より
42.WONDERFUL WORLD
歌：ルミナスウィッチーズ
43.わたしとみんなのうた ep2
歌：ヴァージニア・ロバートソン＆渋谷いのり
44.わたしとみんなのうた ep3
歌：リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ＆アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー
45.わたしとみんなのうた ep4
歌：アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー＆エレオノール・ジョヴァンナ・ガション
46.わたしとみんなのうた ep5
歌：シルヴィ・カリエッロ＆ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード
47.わたしとみんなのうた ep6
歌：マリア・マグダレーネ・ディートリヒ＆マナイア・マタワウラ・ハト
48.わたしとみんなのうた ep7
歌：ヴァージニア・ロバートソン＆渋谷いのり＆リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ
49.わたしとみんなのうた ep8
歌：マリア・マグダレーネ・ディートリヒ＆ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード
50.わたしとみんなのうた ep9
歌：シルヴィ・カリエッロ＆マナイア・マタワウラ・ハト
51.わたしとみんなのうた ep10
歌：ヴァージニア・ロバートソン＆エレオノール・ジョヴァンナ・ガション
52.わたしとみんなのうた ep11
歌：ルミナスウィッチーズ
(c)2007 第501統合戦闘航空団 (c)2010 第501統合戦闘航空団 (c)第501統合戦闘航空団 活動写真 (c)2014 島田フミカネ・KADOKAWA / 第501統合戦闘航空団 (c)2016 島田フミカネ・KADOKAWA／第502統合戦闘航空団 (c)2019 島田フミカネ・藤林真・KADOKAWA／501部隊発進しますっ！ (c)2020 島田フミカネ・KADOKAWA／第501統合戦闘航空団 (c)2021 島田フミカネ・藤林真・ＫＡＤＯＫＡＷA／501部隊＆502部隊発進しますっ！ (c)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊 (c)島田フミカネ/KADOKAWA (c)ForwardWorks Corporation.