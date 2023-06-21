TVアニメ「ストライクウィッチーズ」の15周年を記念したアルバム「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン！」が7月26日に発売。同CDには、TVアニメ・ゲーム・劇場版・OVAなど関連作品すべてのショートサイズ主題歌、計99曲が収録される。

「ストライクウィッチーズ」は島田フミカネおよびProjekt Kagonish原作のメディアミックス作品。2008年7月にTVアニメ「ストライクウィッチーズ」が放送開始され、近年では2022年7月からオンエアされたTVアニメ最新作「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」など、今なお関連作品が生み出され続けている。

「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン！」には、石田燿子が歌唱を担当したTVアニメ「ストライクウィッチーズ」のオープニングテーマ「STRIKE WITCHES ～わたしにできること～」をはじめ、歌い手の異なるエンディングテーマ「ブックマーク ア・ヘッド」を11パターン収録。「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」からはオープニングテーマ「WONDERFUL WORLD」など11曲が収められた。

「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン！」収録楽曲一覧

Disc1

TVアニメ「ストライクウィッチーズ」より

1.STRIKE WITCHES ～わたしにできること～

歌：石田燿子

2.ブックマーク ア・ヘッド Type-1

歌：宮藤芳佳＆坂本美緒

3.ブックマーク ア・ヘッド Type-2

歌：宮藤芳佳＆リネット・ビショップ

4.ブックマーク ア・ヘッド Type-3

歌：宮藤芳佳＆ゲルトルート・バルクホルン

5.ブックマーク ア・ヘッド Type-4

歌：フランチェスカ・ルッキーニ＆シャーロット・E・イェーガー

6.ブックマーク ア・ヘッド Type-5

歌：サーニャ・V・リトヴャク＆エイラ・イルマタル・ユーティライネン

7.ブックマーク ア・ヘッド Type-6

歌：ペリーヌ・クロステルマン＆エーリカ・ハルトマン

8.ブックマーク ア・ヘッド Type-7

歌：ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ＆坂本美緒

9.ブックマーク ア・ヘッド Type-8

歌：宮藤芳佳＆ペリーヌ・クロステルマン

10.ブックマーク ア・ヘッド Type-9

歌：宮藤芳佳＆ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ

11.ブックマーク ア・ヘッド Type-10

歌：坂本美緒＆ペリーヌ・クロステルマン

12.ブックマーク ア・ヘッド Type-11

歌：第501統合戦闘航空団



ゲームソフト「ストライクウィッチーズ-蒼空の電撃戦 新隊長 奮闘する！-」より

ゲームソフト「ストライクウィッチーズ あなたとできること」より

アニメ「ストライクウィッチーズ2」より

劇場映画「ストライクウィッチーズ劇場版」より

OVA「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」より

TVアニメ「ブレイブウィッチーズ」より

劇場映画「ブレイブウィッチーズ ペテルブルグ大戦略」より

Disc2

13.ブックマーク ア・ヘッド歌：坂本美緒＆竹井醇子14.private wing歌：石田燿子15.ブックマーク ア・ヘッド歌：諏訪天姫＆中島錦16.STRIKE WITCHES２～笑顔の魔法～歌：石田燿子17.Over Sky Type-1歌：宮藤芳佳＆坂本美緒18.Over Sky Type-2歌：坂本美緒＆宮藤芳佳19.Over Sky Type-3歌：宮藤芳佳＆リネット・ビショップ＆ペリーヌ・クロステルマン20.Over Sky Type-4歌：ゲルトルート・バルクホルン＆シャーロット・E・イェーガー21.Over Sky Type-5歌：宮藤芳佳＆フランチェスカ・ルッキーニ＆シャーロット・E・イェーガー22.Over Sky Type-6歌：エイラ・イルマタル・ユーティライネン＆サーニャ・V・リトヴャク23.Over Sky Type-7歌：ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ＆エーリカ・ハルトマン＆ゲルトルート・バルクホルン24.Over Sky Type-8歌：宮藤芳佳＆リネット・ビショップ25.Over Sky Type-9歌：坂本美緒＆ペリーヌ・クロステルマン26.Over Sky Type-10歌：エーリカ・ハルトマン＆ハンナ・ユスティーナ・マルセイユ27.Over Sky Type-11歌：坂本美緒＆ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ28.Over Sky Type-12歌：第501統合戦闘航空団29.約束の空へ ～私のいた場所～（オリジナル・ショートサイズ）歌：石田燿子30.Connect Link歌：石田燿子31.Fly Away歌：エーリカ・ハルトマン＆ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ＆ゲルトルート・バルクホルン32.Fly Beyond歌：フランチェスカ・ルッキーニ＆シャーロット・E・イェーガー33.Fly Chronicle歌：ペリーヌ・クロステルマン＆リネット・ビショップ34.アシタノツバサ歌：石田燿子35.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.1歌：雁淵ひかり＆雁淵孝美36.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.2歌：雁淵孝美＆雁淵ひかり37.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.3歌：雁淵ひかり＆ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン＆管野直枝38.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.4歌：エディータ・ロスマン＆雁淵ひかり39.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.5歌：下原定子＆ジョーゼット・ルマール40.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.6歌：アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン＆ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン41.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.7歌：ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン＆雁淵ひかり42.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.8歌：ヴァルトルート・クルピンスキー＆ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン＆管野直枝43.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.9歌：管野直枝＆雁淵ひかり44.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.10歌：グンドュラ・ラル＆雁淵孝美＆雁淵ひかり45.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.11歌：雁淵孝美＆管野直枝＆ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン＆ヴァルトルート・クルピンスキー＆アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン＆ジョーゼット・ルマール＆下原定子＆エディータ・ロスマン＆グンドュラ・ラル46.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～~ Vol.12歌：第502統合戦闘航空団47.LITTLE WING ～Spirit of LINDBERG～ Vol.13歌：雁淵ひかり＆サーニャ・V・リトヴャク＆エイラ・イルマタル・ユーティライネン

TVアニメ「ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ！」より

劇場映画「ストライクウィッチーズ 劇場版 501部隊発進しますっ！」より

TVアニメ「ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」より

アプリゲーム「ワールドウィッチーズ UNITED FRONT」より

TVアニメ「ワールドウィッチーズ発進しますっ！」より

TVアニメ「ルミナスウィッチーズ」より

1.空が呼ぶほうへ歌：石田燿子2.Treasure of life #1歌：宮藤芳佳3.Treasure of life #2歌：エーリカ・ハルトマン4.Treasure of life #3歌：ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ5.Treasure of life #4歌：ゲルトルート・バルクホルン6.Treasure of life #5歌：坂本美緒7.Treasure of life #6歌：シャーロット・E・イェーガー8.Treasure of life #7歌：フランチェスカ・ルッキーニ9.Treasure of life #8歌：サーニャ・V・リトヴャク10.Treasure of life #9歌：エイラ・イルマタル・ユーティライネン11.Treasure of life #10歌：リネット・ビショップ12.Treasure of life #11歌：ペリーヌ・クロステルマン13.Treasure of life #12歌：第501統合戦闘航空団14.Treasure of life #13歌：第501統合戦闘航空団＋服部静夏15.勇気の翼歌：石田燿子16.君の翼に憧れて #1歌：坂本美緒17.君の翼に憧れて #2歌：エーリカ・ハルトマン18.君の翼に憧れて #3歌：リネット・ビショップ19.君の翼に憧れて #4歌：シャーロット・E・イェーガー20.君の翼に憧れて #5歌：ペリーヌ・クロステルマン21.君の翼に憧れて #6歌：ゲルトルート・バルクホルン22.君の翼に憧れて #7歌：フランチェスカ・ルッキーニ23.君の翼に憧れて #8歌：エイラ・イルマタル・ユーティライネン24.君の翼に憧れて #9歌：ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ25.君の翼に憧れて #10歌：服部静夏26.君の翼に憧れて #11歌：サーニャ・V・リトヴャク27.君の翼に憧れて #12歌：宮藤芳佳28.Next Chapter歌：石田燿子29.Wanna Fly?歌：石田燿子30.カラフルエブリデイ #1歌：宮藤芳佳、リネット・ビショップ、ペリーヌ・クロステルマン31.Awesome days! #2歌：雁淵ひかり、雁淵孝美32.カラフルエブリデイ #3歌：エーリカ・ハルトマン、 ゲルトルート・バルクホルン33.Awesome days! #4歌：管野直枝、ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン34.カラフルエブリデイ #5歌：シャーロット・E・イェーガー、 フランチェスカ・ルッキーニ35.Awesome days! #6歌：ヴァルトルート・クルピンスキー、エディータ・ロスマン36.カラフルエブリデイ #7歌：坂本美緒、ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ37.Awesome days! #8歌：グンドュラ・ラル、アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン38.カラフルエブリデイ #9歌：エイラ・イルマタル・ユーティライネン、サーニャ・V・リトヴャク39.Awesome days! #10歌：下原定子、ジョーゼット・ルマール40.カラフルエブリデイ #11歌：第501統合戦闘航空団41.Awesome days! #12歌：第502統合戦闘航空団42.WONDERFUL WORLD歌：ルミナスウィッチーズ43.わたしとみんなのうた ep2歌：ヴァージニア・ロバートソン＆渋谷いのり44.わたしとみんなのうた ep3歌：リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ＆アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー45.わたしとみんなのうた ep4歌：アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー＆エレオノール・ジョヴァンナ・ガション46.わたしとみんなのうた ep5歌：シルヴィ・カリエッロ＆ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード47.わたしとみんなのうた ep6歌：マリア・マグダレーネ・ディートリヒ＆マナイア・マタワウラ・ハト48.わたしとみんなのうた ep7歌：ヴァージニア・ロバートソン＆渋谷いのり＆リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ49.わたしとみんなのうた ep8歌：マリア・マグダレーネ・ディートリヒ＆ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード50.わたしとみんなのうた ep9歌：シルヴィ・カリエッロ＆マナイア・マタワウラ・ハト51.わたしとみんなのうた ep10歌：ヴァージニア・ロバートソン＆エレオノール・ジョヴァンナ・ガション52.わたしとみんなのうた ep11歌：ルミナスウィッチーズ

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