TVアニメ「ストライクウィッチーズ」の15周年を記念したアルバム「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン!」が7月26日に発売。同CDには、TVアニメ・ゲーム・劇場版・OVAなど関連作品すべてのショートサイズ主題歌、計99曲が収録される。

「ストライクウィッチーズ」は島田フミカネおよびProjekt Kagonish原作のメディアミックス作品。2008年7月にTVアニメ「ストライクウィッチーズ」が放送開始され、近年では2022年7月からオンエアされたTVアニメ最新作「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」など、今なお関連作品が生み出され続けている。

「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン!」には、石田燿子が歌唱を担当したTVアニメ「ストライクウィッチーズ」のオープニングテーマ「STRIKE WITCHES ~わたしにできること~」をはじめ、歌い手の異なるエンディングテーマ「ブックマーク ア・ヘッド」を11パターン収録。「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」からはオープニングテーマ「WONDERFUL WORLD」など11曲が収められた。

「ストライクウィッチーズ15周年記念アルバム ショートサイズ99ヴァージョン!」収録楽曲一覧

Disc1

TVアニメ「ストライクウィッチーズ」より

1.STRIKE WITCHES ~わたしにできること~

歌:石田燿子

2.ブックマーク ア・ヘッド Type-1

歌:宮藤芳佳&坂本美緒

3.ブックマーク ア・ヘッド Type-2

歌:宮藤芳佳&リネット・ビショップ

4.ブックマーク ア・ヘッド Type-3

歌:宮藤芳佳&ゲルトルート・バルクホルン

5.ブックマーク ア・ヘッド Type-4

歌:フランチェスカ・ルッキーニ&シャーロット・E・イェーガー

6.ブックマーク ア・ヘッド Type-5

歌:サーニャ・V・リトヴャク&エイラ・イルマタル・ユーティライネン

7.ブックマーク ア・ヘッド Type-6

歌:ペリーヌ・クロステルマン&エーリカ・ハルトマン

8.ブックマーク ア・ヘッド Type-7

歌:ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ&坂本美緒

9.ブックマーク ア・ヘッド Type-8

歌:宮藤芳佳&ペリーヌ・クロステルマン

10.ブックマーク ア・ヘッド Type-9

歌:宮藤芳佳&ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ

11.ブックマーク ア・ヘッド Type-10

歌:坂本美緒&ペリーヌ・クロステルマン

12.ブックマーク ア・ヘッド Type-11

歌:第501統合戦闘航空団



ゲームソフト「ストライクウィッチーズ-蒼空の電撃戦 新隊長 奮闘する!-」より

ゲームソフト「ストライクウィッチーズ あなたとできること」より

アニメ「ストライクウィッチーズ2」より

劇場映画「ストライクウィッチーズ劇場版」より

OVA「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」より

TVアニメ「ブレイブウィッチーズ」より

劇場映画「ブレイブウィッチーズ ペテルブルグ大戦略」より

Disc2

13.ブックマーク ア・ヘッド歌:坂本美緒&竹井醇子14.private wing歌:石田燿子15.ブックマーク ア・ヘッド歌:諏訪天姫&中島錦16.STRIKE WITCHES2~笑顔の魔法~歌:石田燿子17.Over Sky Type-1歌:宮藤芳佳&坂本美緒18.Over Sky Type-2歌:坂本美緒&宮藤芳佳19.Over Sky Type-3歌:宮藤芳佳&リネット・ビショップ&ペリーヌ・クロステルマン20.Over Sky Type-4歌:ゲルトルート・バルクホルン&シャーロット・E・イェーガー21.Over Sky Type-5歌:宮藤芳佳&フランチェスカ・ルッキーニ&シャーロット・E・イェーガー22.Over Sky Type-6歌:エイラ・イルマタル・ユーティライネン&サーニャ・V・リトヴャク23.Over Sky Type-7歌:ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ&エーリカ・ハルトマン&ゲルトルート・バルクホルン24.Over Sky Type-8歌:宮藤芳佳&リネット・ビショップ25.Over Sky Type-9歌:坂本美緒&ペリーヌ・クロステルマン26.Over Sky Type-10歌:エーリカ・ハルトマン&ハンナ・ユスティーナ・マルセイユ27.Over Sky Type-11歌:坂本美緒&ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ28.Over Sky Type-12歌:第501統合戦闘航空団29.約束の空へ ~私のいた場所~(オリジナル・ショートサイズ)歌:石田燿子30.Connect Link歌:石田燿子31.Fly Away歌:エーリカ・ハルトマン&ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ&ゲルトルート・バルクホルン32.Fly Beyond歌:フランチェスカ・ルッキーニ&シャーロット・E・イェーガー33.Fly Chronicle歌:ペリーヌ・クロステルマン&リネット・ビショップ34.アシタノツバサ歌:石田燿子35.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.1歌:雁淵ひかり&雁淵孝美36.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.2歌:雁淵孝美&雁淵ひかり37.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.3歌:雁淵ひかり&ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン&管野直枝38.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.4歌:エディータ・ロスマン&雁淵ひかり39.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.5歌:下原定子&ジョーゼット・ルマール40.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.6歌:アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン&ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン41.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.7歌:ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン&雁淵ひかり42.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.8歌:ヴァルトルート・クルピンスキー&ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン&管野直枝43.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.9歌:管野直枝&雁淵ひかり44.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.10歌:グンドュラ・ラル&雁淵孝美&雁淵ひかり45.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.11歌:雁淵孝美&管野直枝&ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン&ヴァルトルート・クルピンスキー&アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン&ジョーゼット・ルマール&下原定子&エディータ・ロスマン&グンドュラ・ラル46.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~~ Vol.12歌:第502統合戦闘航空団47.LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~ Vol.13歌:雁淵ひかり&サーニャ・V・リトヴャク&エイラ・イルマタル・ユーティライネン

TVアニメ「ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ!」より

劇場映画「ストライクウィッチーズ 劇場版 501部隊発進しますっ!」より

TVアニメ「ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」より

アプリゲーム「ワールドウィッチーズ UNITED FRONT」より

TVアニメ「ワールドウィッチーズ発進しますっ!」より

TVアニメ「ルミナスウィッチーズ」より

1.空が呼ぶほうへ歌:石田燿子2.Treasure of life #1歌:宮藤芳佳3.Treasure of life #2歌:エーリカ・ハルトマン4.Treasure of life #3歌:ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ5.Treasure of life #4歌:ゲルトルート・バルクホルン6.Treasure of life #5歌:坂本美緒7.Treasure of life #6歌:シャーロット・E・イェーガー8.Treasure of life #7歌:フランチェスカ・ルッキーニ9.Treasure of life #8歌:サーニャ・V・リトヴャク10.Treasure of life #9歌:エイラ・イルマタル・ユーティライネン11.Treasure of life #10歌:リネット・ビショップ12.Treasure of life #11歌:ペリーヌ・クロステルマン13.Treasure of life #12歌:第501統合戦闘航空団14.Treasure of life #13歌:第501統合戦闘航空団+服部静夏15.勇気の翼歌:石田燿子16.君の翼に憧れて #1歌:坂本美緒17.君の翼に憧れて #2歌:エーリカ・ハルトマン18.君の翼に憧れて #3歌:リネット・ビショップ19.君の翼に憧れて #4歌:シャーロット・E・イェーガー20.君の翼に憧れて #5歌:ペリーヌ・クロステルマン21.君の翼に憧れて #6歌:ゲルトルート・バルクホルン22.君の翼に憧れて #7歌:フランチェスカ・ルッキーニ23.君の翼に憧れて #8歌:エイラ・イルマタル・ユーティライネン24.君の翼に憧れて #9歌:ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ25.君の翼に憧れて #10歌:服部静夏26.君の翼に憧れて #11歌:サーニャ・V・リトヴャク27.君の翼に憧れて #12歌:宮藤芳佳28.Next Chapter歌:石田燿子29.Wanna Fly?歌:石田燿子30.カラフルエブリデイ #1歌:宮藤芳佳、リネット・ビショップ、ペリーヌ・クロステルマン31.Awesome days! #2歌:雁淵ひかり、雁淵孝美32.カラフルエブリデイ #3歌:エーリカ・ハルトマン、 ゲルトルート・バルクホルン33.Awesome days! #4歌:管野直枝、ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン34.カラフルエブリデイ #5歌:シャーロット・E・イェーガー、 フランチェスカ・ルッキーニ35.Awesome days! #6歌:ヴァルトルート・クルピンスキー、エディータ・ロスマン36.カラフルエブリデイ #7歌:坂本美緒、ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ37.Awesome days! #8歌:グンドュラ・ラル、アレクサンドラ・I・ポクルイーシキン38.カラフルエブリデイ #9歌:エイラ・イルマタル・ユーティライネン、サーニャ・V・リトヴャク39.Awesome days! #10歌:下原定子、ジョーゼット・ルマール40.カラフルエブリデイ #11歌:第501統合戦闘航空団41.Awesome days! #12歌:第502統合戦闘航空団42.WONDERFUL WORLD歌:ルミナスウィッチーズ43.わたしとみんなのうた ep2歌:ヴァージニア・ロバートソン&渋谷いのり44.わたしとみんなのうた ep3歌:リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ&アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー45.わたしとみんなのうた ep4歌:アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー&エレオノール・ジョヴァンナ・ガション46.わたしとみんなのうた ep5歌:シルヴィ・カリエッロ&ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード47.わたしとみんなのうた ep6歌:マリア・マグダレーネ・ディートリヒ&マナイア・マタワウラ・ハト48.わたしとみんなのうた ep7歌:ヴァージニア・ロバートソン&渋谷いのり&リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ49.わたしとみんなのうた ep8歌:マリア・マグダレーネ・ディートリヒ&ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード50.わたしとみんなのうた ep9歌:シルヴィ・カリエッロ&マナイア・マタワウラ・ハト51.わたしとみんなのうた ep10歌:ヴァージニア・ロバートソン&エレオノール・ジョヴァンナ・ガション52.わたしとみんなのうた ep11歌:ルミナスウィッチーズ

(c)2007 第501統合戦闘航空団 (c)2010 第501統合戦闘航空団 (c)第501統合戦闘航空団 活動写真 (c)2014 島田フミカネ・KADOKAWA / 第501統合戦闘航空団 (c)2016 島田フミカネ・KADOKAWA/第502統合戦闘航空団 (c)2019 島田フミカネ・藤林真・KADOKAWA/501部隊発進しますっ! (c)2020 島田フミカネ・KADOKAWA/第501統合戦闘航空団 (c)2021 島田フミカネ・藤林真・KADOKAWA/501部隊&502部隊発進しますっ! (c)2021 島田フミカネ・KADOKAWA/連盟空軍航空魔法音楽隊 (c)島田フミカネ/KADOKAWA (c)ForwardWorks Corporation.