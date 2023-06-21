デジタル製品の開発･製造･販売を行うアンカー・ジャパン（東京都千代田区）は6月20日、カーチャージャー「Anker 535 Car Charger（67W）with USB-C & USB-C ケーブル」の販売を開始した。価格は4,490円（消費税込）。
コンパクトながら最大67W出力のカーチャージャー
同製品は、最大67W出力のUSB-Cポートと最大22.5W出力のUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し、移動中の車内でもノートPCやタブレット端末、スマートフォンなど3台同時に充電ができる。
USB-Cポートは最大67W出力で、MacBook Proも充電できるほか、発熱を抑えながら接続機器に合わせて効率的に充電するProgramable Power Supplyに対応しているため、Galaxy S23シリーズの急速充電も可能としている。
USB-Aポートは、最大22.5W出力のため、同時にiPhoneの充電もできる。
また、幅広い機器に合わせて最適な充電を行うPowerIQ 3.0（Gen2）や、温度管理や過充電防止などの多重保護システムに加え、充電時の温度上昇を監視し、過度の温度上昇を未然に防ぐ「ActiveShield 2.0」も搭載している。
製品仕様
製品名：Anker 535 Car Charger (67W) with USB-C & USB-C ケーブル
価格：4,490円（消費税込）
サイズ：約60×32×32mm（ケーブルを除く）
重量：約29g
入力：12-24V=7.2A
出力：
・単ポート利用時
USB-C1 / C2：5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.35A（最大67W）
USB-A：5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A（最大22.5W）
・2ポート利用時
USB-C1+C2：45W＋20W
USB-C1+A：45W＋22.5W
USB-C2+A：9W＋9W
・3ポート利用時
USB-C1+C2+ A：45W＋9W＋9W
対応機種：
・スマートフォン
iPhone 14 / 13 / 12、Galaxy S23 / Note 20、Google Pixel ７他
・タブレット端末
iPad（第10世代）/ iPad Air（第5世代）/ iPad Pro（12.9インチ、第6世代） / iPad mini （第6世代） 他
・ノートPC
MacBook Pro（M1、2022）/ MacBook Air（M1、2022）他
製品ページ：
アンカー・ジャパン 公式サイト：