カメラレビューサイト「DPReview」が買収されて存続へ - 過去記事もそのまま

Amazonの意向を受けて閉鎖を予定していたカメラレビューサイト「DPReview」は、別のレビューサイト「Gear Patrol」に買収されたと発表した。これによってDPReviewの編集チームは従来通り存続し、過去記事についてもこれまで通り公開が続けられるという。

DPReviewは、25年近くにわたって運営を続けてきたカメラ専門メディア。今年3月にAmazonの人員削減策によって閉鎖が発表されていたが、今回別の媒体によって買収されたことで運営が継続されていくことになる見通し。これまで公開されてきた記事は従来通り見られるほか、アカウントもGear Patrolへと移行予定。DPReviewのスタッフは全員Gear Patrolへと移籍し、今後もDPReviewとして運営がなされていくという。

DPReview’s general manager has some exciting news about DPReview being acquired. Read about it here: https://t.co/S6e7QBK11J pic.twitter.com/lrVpWAANeg