フジテレビの音楽特番「2023FNS歌謡祭 夏」が7月12日に3時間半にわたり生放送されることが決定。出演アーティスト第1弾として31組が発表された。

Aimer、NewJeans、僕が見たかった青空、コムドット、anoが「FNS歌謡祭」初登場。またコラボ企画では和田アキ子と新しい学校のリーダーズがスペシャルメドレーを披露するほか、anoとPUFFYによる「愛のしるし」「これが私の生きる道」や、コムドットと湘南乃風による「睡蓮花」も見どころとなる。

このほかアイナ・ジ・エンド、&TEAM、King & Prince、JO1、SEKAI NO OWARI、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、Perfume、日向坂46などの出演も明らかとなっており、今後も出演者が追加発表される。司会は昨年に引き続き相葉雅紀(嵐)と永島優美(フジテレビアナウンサー)が務める。

フジテレビ系「2023FNS歌謡祭 夏」

2023年7月12日(水)18:30~21:54

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)



AI / アイナ・ジ・エンド / 新しい学校のリーダーズ / ano / 江口洋介 / Aimer / &TEAM / King & Prince / コムドット / JO1 / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 豊原江理佳&木村昴(映画「リトル・マーメイド」)/ 湘南乃風 / SUPER BEAVER / SEKAI NO OWARI / DA PUMP / DISH// / 20th Century / TOMORROW X TOGETHER / Travis Japan / なにわ男子 / NiziU / NewJeans / NEWS / PUFFY / Perfume / 日向坂46 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 僕が見たかった青空 / 緑黄色社会 / 和田アキ子 / and more