VTuber白上フブキ 後輩の桃鈴ねねは「少年の心を忘れていない」自宅には40匹のカブトムシの幼虫が！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月19日(月)の放送は、VTuberの白上フブキさんと桃鈴ねねさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、お互いの印象を聞きました。※番組では、桃鈴ねねさんと尾丸ポルカさんの同期コンビの出演を告知していましたが、尾丸さんの体調不良により、出演経験のある先輩の白上さんが駆けつけました。こもり校長:さあ! お二人が来てくれましたが……実は、尾丸ポルカ先生が来てくれる予定だったんですけど、体調不良ということで急遽フブキ先生に来ていただきました。白上:はい!こもり校長:“今日の今日”ですよね?白上:“今日の今日”です! びっくりしました!「今日、SCHOOL OF LOCK! 来れますか?」「うぇ!?」って(笑)。桃鈴:すごいよ。白上:「ポルカは?」「ポルカは寝てます!」って(笑)。こもり校長:しかも、久しぶりですね。(2022年12月以来)半年ぶりぐらいですか。白上:お久しぶりです! また呼んでいただき、ありがとうございます!こもり校長:そして! ねね先生ははじめまして!桃鈴:はじめまして~ねねです! お願いします!校長・教頭:お願いします!こもり校長:お二人はVTuber事務所のホロライブプロダクションに所属するバーチャルユーチューバーとして、バーチャルな世界からこのSCHOOL OF LOCK! に来てくれております。白上・桃鈴:はい!こもり校長:過去にはポルカ先生、フブキ先生、星街すいせい先生が来てくれています。ねね先生は初来校ですが……ピンク?桃鈴:(イメージカラーが)一応オレンジなんです。こもり校長:(桃鈴さんの)着ている服と校長の髪色がほぼ同じですね。リンクしてます!白上:たしかに! でも、一緒にされると……ちょっと困るよお!全員:(笑)。こもり校長:なかなかないわ! 「一緒にしないでほしい」と言われる側にいないから、動揺を隠せないです……(笑)。こもり校長:フブキ先生! ねね先生はどういう方ですか?白上:我々は“ねねち”と呼んでいるんですけど、本当に無邪気ですね。誰よりも、少年の心を忘れていない……よね~?桃鈴:そうです! カブトムシとかクワガタが好きで。COCO教頭:少年やな!白上:本当に少年! 昆虫が大好きなんだよね?桃鈴:家にいっぱいいます。白上:日常アカ(ツイッターのサブアカウント)をたまに見ると、「こんなに大きくなった!」ってカブトムシがドーンと載っているんです(笑)。桃鈴:いまは幼虫しかいないんですけど、40匹くらい(笑)。こもり校長:今、ツイッターを見ましたけど……なんか、“センシティブな内容”に設定されてる(笑)。(表示して)あー! ちょっとレベル高めかも(笑)。COCO教頭:集合体だ!桃鈴:この1個1個が、手のひらからこぼれるくらいのサイズ感なんです。COCO教頭:デカくないですか!?桃鈴:すごくおっきいです。こもり校長:校長先生は、虫がちょっと苦手なんですよ……センシティブな画像でした(笑)。こもり校長:ねね先生から見たフブキ先生はどうですか?桃鈴:フブキ先生は……いままでずっと“フブキ先輩”って呼んでいたんですけど、最近“フブちゃん”って呼ぶようになったんです。最近、一緒に出かけることが……ね!白上:遊びに行ったりね。こもり校長:結構、近いですね。桃鈴:脱出ゲームに行ったんですけど、そのときに「チームどうしようかな……」とソワソワしていたら「ねねち、一緒にやろう!」って言ってくれて……キュン! って。好きになっちゃった(笑)。COCO教頭:キュンキュンしてるやん!白上:あらら!(笑)。この日の放送では、電話をつないだリスナーの“応援してほしいこと”に、白上さん桃鈴さんがエールを送りリスナーをトゥインクルさせる(ときめかせ、輝かせる)企画「Twinkle逆電」をおこないました。今回出演した桃鈴ねねさんと同期の尾丸ポルカさん、雪花ラミィさん、獅白ぼたんさんというホロライブ5期生4人が出演する単独ライブイベント『hololive 5th Generation Live “Twinkle 4 You”』が、7月7日(金)に東京・TOKYO DOME CITY HALLで開催されます。番組では、このイベントのために書き下ろされた楽曲「Twinkle 4 You」がオンエアされました。イベントの詳細は、特設サイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/