新しい学校のリーダーズの新曲「マ人間」が、7月7日スタートのテレビ朝日系ドラマ「警部補ダイマジン」のオープニングテーマに決定した。

「警部補ダイマジン」はリチャード・ウーとコウノコウジによる同タイトルの人気マンガを原作とした“ピカレスクサスペンス”。強い正義感を持つ警視庁捜査一課のエースが、法で裁けない犯人に剛腕をふるい“悪をもって悪を制す”姿を描く。主演を生田斗真、監督を三池崇史が務め、主題歌は関ジャニ∞が担当する。

ドラマのオープニングテーマとなる、新しい学校のリーダーズの「マ人間」は、今年3月リリースの「じゃないんだよ」でもタッグを組んだボカロP・jon-YAKITORYのプロデュース楽曲。8月9日に各音楽配信サービスにて先行配信がスタートし、同月16日にCDが発売される。テレビ朝日のYouTubeチャンネルには、「マ人間」が流れる、ドラマの新たなPR映像がアップされた。

新しい学校のリーダーズの楽曲が「警部補ダイマジン」のオープニングテーマに決定したことについて、主演の生田は「本当に僕ずっと彼女達の音楽とかパフォーマンスを見て陰ながら応援していた身なので、こうやって一緒にひとつの作品を共にできるっていうことをすごく嬉しく思っています」とコメント。そして「マ人間」については、「オープニングからいきなりSUZUKAさんの伸びやかなボーカルから入りますけど、やっぱ気持ちいですね。あの感じでガンと来られるとこの『ダイマジン』っていうドラマがよりうねってうねって、とんでもないドラマが始まったぞという気持ちにさせてくれるような素晴らしい楽曲だと思います」と絶賛した。

生田斗真 コメント

新しい学校のリーダーズ「マ人間」収録曲

・マ人間

・オトナブルー -From THE FIRST TAKE

・恋文