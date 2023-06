ジャニーズWESTの初のドームツアー「ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から-」の模様を収録したライブDVD / Blu-rayが、7月26日にリリースされる。

「ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から-」は、大阪・京セラドーム大阪、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、そしてジャニーズWESTがデビュー当初から目標に掲げていた東京・東京ドームの3カ所を巡ったドームツアー。ライブDVD / Blu-rayには彼らにとって念願となった東京ドーム公演の初日の模様が収められる。

本作の仕様は初回盤と通常盤の2形態。初回盤には特典として大阪公演で披露された「Can’t stop」「Criminal」「Eternal」のパフォーマンス映像、ツアー初日であり神山智洋の誕生日である7月1日に行われた大阪公演、そして小瀧望の誕生日である7月30日の愛知公演のMCの様子、ツアーファイナルで行われたダブルアンコールの模様、公演毎に異なった幕間映像に本作のみの未公開バージョンを加えた全8タイプが収録される。また通常盤には、ジャニーズWESTが初のドームツアーを叶える姿を追った「TOUR DOCUMENTARY」が特典として収められる。

ジャニーズWEST「ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から-」収録内容

DISC 1

・OVERTURE

・for now and forever

・Big Shot!!

・Mixed Juice

・We are WEST!!!!!!!

・INTER

・one chance

・INTER

・W trouble Anything Goes

・微笑み一つ咲かせましょう

・プリンシパルの君へ

・Don't Stop Loving

・Cherry on top

・しらんけど

・ANS 週刊うまくいく曜日

・SOUL 2 SOUL

・間違っちゃいない。

・Stray dogs(Aぇ! group)

・関西アイランド(関西ジャニーズ Jr.)

・星の雨

・でっかい愛

・INTER

・YSSB

・PARTY MANIACS

・PUSH

・Unlimited

・アカン LOVE~純情愛やで~

・粉もん

・ホルモン~関西に伝わりしダイアモンド~

DISC 2

・INTER

・証拠

・僕らの理由

・ムーンライト

・サムシング・ニュー

・INTER

・ええじゃないか



-ENCORE-

・Calling

・ズンドコ パラダイス

・ホメチギリスト

・アンジョーヤリーナ

初回盤限定収録

SPECIAL REEL

・Can’t stop

・Criminal

・Eternal

MC

・7.1 TOMOHIRO KAMIYAMA BIRTHDAY

・7.30 NOZOMU KOTAKI BIRTHDAY

・バンバンッ!!(8.11 TOUR FINAL -W ENCORE-)



INTER -WESTERS- × 8TYPE

通常盤限定収録

SPECIAL REEL

TOUR DOCUMENTARYJohnny's Entertainment