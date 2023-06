ヒロミ、ファンキー加藤(FUNKY MONKEY BΛBY'S)、LITTLE(KICK THE CAN CREW)が本日6月19日に行われた「八王子魂 Festival & Carnival 2023」記者発表会に出席した。

会見には東京都八王子市出身の有名人で結成された「八王子会」よりヒロミ、ファンキー加藤、LITTLE、「八王子を盛り上げる会」会長の樫崎博氏、八王子市長の石森孝志氏が登壇し、11月11日と12日に東京・エスフォルタアリーナ八王子でフェス「八王子魂」を開催することを発表した。2日間にわたるイベントにはアーティスト、芸人、タレントなど八王子に縁のある全20組以上の出演者が登場する。登壇者のうちヒロミは両日、KICK THE CAN CREWは1日目、FUNKY MONKEY BΛBY'Sは2日目に出演することが明らかになった。

ファンキー加藤は「地元・八王子でフェスをやるという、ファンモンの1つの夢が叶うのがうれしいです」、LITTLEは「八王子のアーティストたちは地元でフェスをやりたいなと夢を描いてきました」と「八王子魂」に懸ける熱い思いを口に。「八王子魂」のアンバサダーを務め、イベントタイトルの命名やロゴのデザイン、キャスティングのサポートなども担当するヒロミは「こういうこと(フェス)はやったことがないので不安があります」と本音をこぼした。

ふいにヒロミは「フワへ電話」というカンペを読み上げ、フワちゃんに連絡を入れる。電話に出たフワちゃんは「記者会見中なの? なんでノリで電話してきるの?」とハイテンション。ヒロミがこの場で出演交渉を行い、「オファーじゃねーよ! 命令だよ(笑)」と声を張り上げると、フワちゃんは「ブチアゲましょう! 渋谷くらい人呼びましょう」と快諾した。

会見中には「八王子会」の名誉顧問である北島三郎からのメッセージが読み上げられた。「私にとっても八王子は第二の故郷であり、『八王子会』のメンバーの1人として、今回のイベント開催をうれしく思っております」という北島からの言葉を受け取ったヒロミは、「神からの言葉ですね。北島さんの家は八王子全体を見渡せる場所にあって、八王子市民は毎朝そこに一礼するんです。そうやって育ってきました(笑)。ただ、北島さんは函館出身だから加藤浩次の『北海道会』と『八王子会』で北島さんを取り合っているという……」と北島への敬意を示しつつ、「以前、北島さんのコンサートに伺って、『八王子魂』を開催する許可もいたいだきました。もし実現するなら、『まつり』だけでも歌ってほしいですね」と願望を述べた。

「八王子魂」立ち上げのきっかけになった「八王子会」の話題になるとヒロミが、「芸能界に八王子出身の子が多いので『ごはんを食べませんか』と声をかけて、それから何回か集まったんです」と説明し、「(「八王子会」に)入ってたっけ? 公の場所は大丈夫?」と改めて会員資格の有無をファンキー加藤に確認。すると彼は「大丈夫ですよ! 『八王子会』には一番最初に入ったんですよ」と胸を張り、「3、4回ぐらいやって、毎回14、15人が集まってますね」と振り返った。

引き続き3人は「八王子魂」への期待を込めてトークを展開。ファンキー加藤は「ユーミンさんのラジオに出させてもらったとき、『八王子でフェスをやるときがきたら出てください!』とバカのふりをしてお願いしたんですよ。そしたら『荒井由実として出るわ』とお返事をいただいて」とビッグネームを挙げる。ヒロミは「ユーミンも神なんですよ。昔、コンサートに行ったとき、うちのママ(松本伊代)が『ユーミン!』って大興奮でしたね」とプライベートを明かした。さらにヒロミが「僕の周りの人たちには一応声をかけてるので、来るかもしれないですね」と今後発表される出演者について言及すると、LITTLEは「ヒロミさんの交友関係に期待してしまう人も多いと思います」と続ける。また、石森市長から「できれば松本伊代さんにお会いしたいです」とお願いされたヒロミは、最初こそ「うちの奥さんはNGで!」と言いながらも、「いや、ママ含めて80年代アイドルはやる気まんまんですよ」と声を弾ませた。

ファンキー加藤は「八王子で始まって八王子に戻る全国ツアーを始めたんですよ」とファンモンの活動を報告。するとヒロミから「この前は立川で始めるツアーやってたよな?」と指摘され、「今回のフェスは立川も町田もウェルカムな感じでやらせてもらいます」と、八王子とライバル関係にある立川や町田に触れながらコメントした。最後に登壇者たちがひと言ずつ挨拶していき、LITTLEは「八王子の皆さんには自慢のKICK THE CAN CREWを観てもらいたいです。八王子らしい人たちが集まって、地元がひとつになれたらなと思います。ホントに楽しみしていますし、ワクワクが止まらないです」と笑顔を見せ、ファンキー加藤は「八王子にはローランドやフワちゃん、プロレスラーの高橋ヒロム選手がいたり。そういう人たちにもできれば参加してもらって、普通の音楽フェスではない『八王子魂』ならではのものを見せられたら」と意気込みを語った。そしてヒロミは「いろんな方の協力を得て成功させたいなと。僕が子供の頃に16、17歳にコンサートのバイトをやってことがあるので、高校生たちにもお手伝いをしてもらって、イベントの表と裏を感じてもらいたいなと思ってます。初めてのフェスを全力でがんばります」と決意を述べた。

八王子市限定を対象としたチケットの先行予約は7月2日23:59まで実施中。イープラスでは7月15日10:00に先行予約がスタートする。

※樫崎博の「崎」はたつさきが正式表記。

八王子魂 Festival & Carnival 2023

2023年11月11日(土)東京都 エスフォルタアリーナ八王子

<出演者>

ヒロミ / KICK THE CAN CREW / and more



2023年11月12日(日)東京都 エスフォルタアリーナ八王子

<出演者>

ヒロミ / FUNKY MONKEY BΛBY'S / and more