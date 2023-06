稲垣理一郎・Boichi原作による舞台「『Dr.STONE』THE STAGE~SCIENCE WORLD~」のメインビジュアルや公演スケジュール、追加キャストが公開された。

メインビジュアルには科学王国の旗を掲げる木津つばさ演じる千空を中心に、岩城直弥演じる大木大樹、西葉瑞希演じる小川杠などの姿が収められている。また、舞台に登場するサイエンス博士・ドクタローの研究をサポートする“サイエンスボーイズ&ガールズ”のキャストとして宮本親臣、阿比留大樹、渡邊彩乃、青山瑠里の出演が決定した。

併せて、公演スケジュールも解禁。9月2日から10日まで東京・品川プリンスホテルのステラボールで東京公演、9月15日から18日まで兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobeにて兵庫公演が行われる。「前回の公演時は、不運にも観に行くことができず」と言う原作者の稲垣は「今回こそ、家族総出で観に行けるのを楽しみにしています! ビバ!サイエーンス!」と公演に向けてコメントを寄せた。

「『Dr.STONE』THE STAGE~SCIENCE WORLD~」は2022年7月に初演が行われた舞台で、木津のほか初演キャストが引き続き参加し9月に再演。「親子で楽しめる演劇」をコンセプトに、舞台上で科学実験も展開される。

稲垣理一郎コメント

前回の公演時は、不運にも観に行くことができず。

初日に行った友人の漫画家さんたちに

「え!スゴイ良かったのに!観てないの?もったいなーい!笑」

と煽られて悔しい思いをしました! ウソです同情されました。

配信で観て、すごく良かったのでやっぱり悔しい思いをしました!

でも今回こそ、家族総出で観に行けるのを楽しみにしています!

ビバ! サイエーンス!

伊藤マサミ(演出)コメント

“どうすれば子供たちが喜ぶだろう?”そればかりを考えて、座組一丸となって創った舞台。残念ながら、未知のウイルスに一度は煮え湯を飲まされました。しかし!ここで諦めないのが「Dr.STONE」!!何度でも立ち上がる“TRY and ERROR!! And NEVER GIVE UP!!”科学と演劇の面白さを届ける為、装い新たに再挑戦≪Re ENTRY≫です! もう一度あの世界が創れると思うと、今からワクワクが止まりません。大人も子供も、おじいちゃんもおばあちゃんも、楽しみに待っていてくださいね!

市岡元気(科学監修・指導)コメント

今年も、「Dr.STONE」THE STAGE に関われることを心から嬉しく思います。去年完成した舞台を見て科学の面白さを再発見しその驚きに身震いしました。今年はさらにパワーアップさせた実験を舞台で披露し驚きと感動のレベルを高めたいと考えています! 沢山の少年少女諸君が未来に夢を抱けるような舞台を作り出すため、全力で取り組みます。お父さんお母さん方、ぜひこの舞台を子ども達に見せてあげてください。きっと子ども達の未来に良い影響を与えることができるでしょう。学びと楽しみを兼ね備えた為になる科学実験ミュージカルをお楽しみください!

「『Dr.STONE』THE STAGE ~SCIENCE WORLD~」

日時:2023年9月2日(土)~10日(日)

会場:東京都 品川プリンスホテル ステラボール

料金:大人 税込7000円、子供 税込3500円



日時:2023年9月15日(金)~18日(月)

会場:兵庫県 AiiA 2.5 Theater Kobe

料金:大人 税込7000円、子供 税込3500円

スタッフ

原作:稲垣理一郎・Boichi 「Dr.STONE」(集英社ジャンプ コミックス刊)

脚本・作詞:浅井さやか(One on One)

演出:伊藤マサミ(進戯団 夢命クラシックス)

主題歌:40mP

科学監修・指導:市岡元気(GENKI LABO)

主催:ネルケプランニング

キャスト

千空:木津つばさ

大木大樹:岩城直弥

小川杠:西葉瑞希

コハク:永利優妃

クロム:田村升吾

金狼:長塚拓海

銀狼:田口司

スイカ:石田結彩、三浦あかり ※ダブルキャスト

あさぎりゲン:大隅勇太

獅子王 司:宇野結也

ドクタロー:石田隼

サイエンスボーイズ&ガールズ:宮本親臣、阿比留大樹、渡邊彩乃、青山瑠里

(c)米スタジオ・Boichi/集英社・ネルケプランニング