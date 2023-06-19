吾峠呼世晴原作によるTVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」の制作が決定。併せてティザービジュアルとTVアニメ化決定PVが公開された。

ティザービジュアルはキャラクターデザインを手がける松島晃の描き下ろし。鬼殺隊の最高位の剣士・柱の冨岡義勇、胡蝶しのぶ、伊黒小芭内、不死川実弥、悲鳴嶼行冥が描かれた。

また「『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編」の第11話で流れた挿入歌「竈門禰豆子のうた」が明日6月20日よりダウンロード配信決定。「刀鍛冶の里編」のBlu-ray / DVD第6巻が11月22日に発売となることもアナウンスされた。

TVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

アニメーション制作：ufotable

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

冨岡義勇：櫻井孝宏

宇髄天元：小西克幸

時透無一郎：河西健吾

胡蝶しのぶ：早見沙織

甘露寺蜜璃：花澤香菜

伊黒小芭内：鈴村健一

不死川実弥：関智一

悲鳴嶼行冥：杉田智和

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記。

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable