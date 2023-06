『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』より「シークフェルト音楽学院中等部」による主演舞台第二弾『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The STAGE 中等部- Rebellion』が6月12日、飛行船シアターにて開催され千秋楽を迎えた。

シークフェルト音楽学院中等部は、2021年11月の初披露以来、2022年10月には初の主演舞台となる『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The STAGE 中等部- Regalia』を皮切りに、2023年3月には初の単独ライブとなる「0th」を実施するなど着実に経験を積んできた。

今回、主演舞台第二弾となる『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The STAGE 中等部- Rebellion』では、アプリ『少女 歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』(スタリラ)でも人気の高いシナリオ「別れの戦記」を先輩舞台少女たちとともに熱演した。

約8カ月前の初主演時とは一味も二味も違った演技・殺陣・歌唱を披露し会場を大いに盛り上げた。さらに、10月14日には1000CLUB(神奈川)にて1st単独ライブの開催も決定。出演者は青木陽菜、松澤可苑、深川瑠華、久家心、佐當友莉亜となる。そして、このライブにて、今後の新展開について発表をするとのこと。今後も彼女たちの活躍から目が離せない。

