明治安田生命J2リーグ第21節が17日と18日に行われた。

首位を快走するFC町田ゼルビアはアウェイで栃木SCと対戦し、宮崎鴻に先制を許す苦しい展開へと持ち込まれてしまう。しかし、78分にエリキがボックス内でのボールキープからワンツーで突破し右足を振り抜くと、シュートはゴールマウスへ吸い込まれ値千金の同点弾を奪い取る。試合はそのまま1-1で終了し、町田が勝ち点1の上積みに成功した。

リーグ2位の大分トリニータはホームでファジアーノ岡山と対戦。互いにチャンスを作り出すものの、決定機を仕留めきれない時間が続いたが、80分に藤本一輝のクロスが相手GKの手を弾きゴールイン。そのまま守り切った大分が3連勝を果たした。

自動昇格圏との差を縮めたい東京ヴェルディは、上位戦線に踏みとどまりたいザスパクサツ群馬とホームで対戦。試合は川本梨誉の得点で群馬にリードを奪われるが、稲見哲行と山田剛綺のゴールで東京Vが試合をひっくり返す。なんとか追いつきたい群馬だったが、52分にサイドバックの岡本一真がペナルティエリア内へ侵入すると、冷静にGKマテウスの股を抜くシュートを放ち同点とする。白熱した一戦はドロー決着となっている。



大宮アルディージャをホームで迎えたV・ファーレン長崎は、前半終了間際の44分にキャプテンを務める米田隼也が先制点をマーク。後半の立ち上がりにもエジガル・ジュニオがヘディングでネットを揺らし、2-0で勝利。敗れた最下位の大宮は、監督交代後も5試合勝ちなしと苦しい状況が続いている。

現在5連勝中と勢いに乗るモンテディオ山形はアウェイで徳島ヴォルティスと対戦。徳島がボールを支配しながら試合を優勢に進めると、後半に森海渡がPKを流し込みネットを揺らした。しかし、押し込まれ続けた山形も、78分に相手のクリアミスを拾ったチアゴ・アウベスが6試合連続ゴールとなる同点弾を決め、引き分けに持ち込んだ。



今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第17節

▼6月17日(土)

藤枝MYFC 0-4 ロアッソ熊本

ツエーゲン金沢 2-1 水戸ホーリーホック

徳島ヴォルティス 1-1 モンテディオ山形

V・ファーレン長崎 2-0 大宮アルディージャ

大分トリニータ 1-0 ファジアーノ岡山

▼6月18日(日)

レノファ山口FC 2-0 ベガルタ仙台

いわきFC 0-0 ジェフユナイテッド千葉

栃木SC 1-1 FC町田ゼルビア

東京ヴェルディ 2-2 ザスパクサツ群馬

▼6月28日(水)

19:00 清水エスパルスvsブラウブリッツ秋田

19:00 ジュビロ磐田vsヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(46/+21)

2位 大分(40/+3)

3位 東京V(37/+14)

4位 長崎(35/+9)

5位 甲府(35/+8)※1試合未消化

6位 磐田(33/+10)※1試合未消化

7位 清水(31/+23)※1試合未消化

8位 熊本(30/+10)

9位 仙台(30/+3)

10位 群馬(30/-1)

11位 岡山(29/+6)

12位 山形(29/+5)

13位 藤枝(28/-5)

14位 秋田(27/-2)※1試合未消化

15位 金沢(24/-8)

16位 徳島(24/-8)

17位 千葉(24/-9)

18位 水戸(23/-15)

19位 山口(22/-19)

20位 栃木(21/-5)

21位 いわき(17/-23)

22位 大宮(14/-17)

◆■第18節の対戦カード

▼6月24日(土)

14:00 秋田 vs 藤枝

18:00 水戸 vs 町田

18:00 栃木 vs 山口

18:00 大宮 vs いわき

18:00 甲府 vs 岡山

19:00 山形 vs 東京V

19:00 千葉 vs 大分

19:00 長崎 vs 金沢

▼6月25日(日)

18:00 仙台 vs 徳島

19:00 熊本 vs 磐田

19:30 群馬 vs 清水