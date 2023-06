乃木坂46賀喜遥香、遠藤さくら、金川紗耶、北川悠理、佐藤璃果『新・華の2001年組！4期生』で“一番暑がり”なのは!?会談

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。6月15日(木)の放送では、同期で賀喜と同じ2001年生まれの遠藤さくらさんと金川紗耶さん、北川悠理さん、佐藤璃果さんの4人がゲスト出演。それぞれが出したお題で1つの答えを導く『新・華の2001年組 4期生会談』をおこないました。そのなかから、遠藤さくらさんのお題「この中で一番暑がりなのは?」についてのトークと結果を紹介します。賀喜:「新・華の2001年組」というのは、2022年におこなわれた乃木坂46の新成人お披露目会に出席したメンバーのことです。今回は、そのなかから私の同期である4期生のみんなが集まってくれました!4人:ありがとうございます~!賀喜:これを書いたのは?遠藤:これは私、遠藤さくらです。これはですね、私がめちゃくちゃ暑がりなんですよ。だから、この遠藤さくらより暑がりはいるのかな? っていう。賀喜:“かかってこい”的な?遠藤:そう! “かかってこい”的な(笑)。誰かいますか?佐藤:私、結構暑がり! 冬でも半袖着てる。ライブのリハはすぐ暑くなっちゃうから、半袖を着ているかな?賀喜:そのイメージある!佐藤:半袖めっちゃ着ている人だからさ、“かかってこい!”に対抗していくわ!遠藤:負けたかも……。金川:さくちゃん対抗してよ!遠藤:ライブ汗だくだくよ? ……みんなそうか(笑)。北川:みんなそう(笑)。金川:でもたしかに……さくちゃんは暑がりなイメージあるかも。北川:私はこれを聞いて、さくらかなって思った。汗をかいているイメージがあるわけではないんだけど……。佐藤:なんでだろうね? 前髪いつも綺麗だし。遠藤:いやいやいや……全然よ。賀喜:どちらかというと、ライブ中はさくちゃんより私のほうが前髪どっか行っている気がする(笑)。金川:たしかに、かっきーもイメージあるよ!賀喜:乃木坂のライブって、始まったら最初のブロックで5曲ぐらいやるじゃない? 連続で5曲やったら、もう前髪が終わってる(笑)。ぐちゃぐちゃになっちゃう!4人:わかる~!賀喜:暑がりっていうか、汗っかきなんだよね。佐藤:頑張っているからだよ!北川:私は水はすごく飲みます。そういう種類の暑がり。佐藤:水で体温を下げる感じの?北川:そうそう! すぐ頭がヒートアップしちゃうから、めっちゃ水飲んで冷ましてる。金川:頭いいな~。北川:いやいや、(その方法は)絶対間違ってるんだよ(笑)。・賀喜「佐藤璃果」・北川「遠藤さくら」・遠藤「佐藤璃果」・佐藤「賀喜遥香」・金川「遠藤さくら」賀喜:賀喜1票、璃果ちゃん2票、さくちゃん2票! 同票が2人ってことで、決選投票いきますか?金川:一旦、意見欲しいですね。賀喜:それぞれから、アピールポイントを……!佐藤:家の空調は、6月ぐらいから付けています!4人:はやい!佐藤:ずっとドライをかけて、いつでも涼しい状態にしていますし、家には大量の水! 2リットルのペットボトルが大量で、いつでも暑くなったらお水を飲めるように。あと、アイスコーヒーも氷だくだくです。以上です!遠藤:私も家にあるお水の量は負けないと思います! 冷蔵庫にはお水がいっぱい並んでいまして。特に外を歩いていると、帽子を被って歩いているから汗をかいちゃうじゃん? パッて帽子を取ったら、前髪がくっついてます! どうだ……!?・賀喜「佐藤璃果」・北川「遠藤さくら」・金川「遠藤さくら」賀喜:5人の中で1番暑がりなのは、遠藤さくらちゃんに決まりました!4人:おめでとう!賀喜:あなたは、今日から“公式暑がり”です!遠藤:やらせていただきます!北川:頑張ってください!遠藤:“暑がり”として頑張ります……!今回はこのほかに、賀喜が出したお題「21年間生きてきて、結局休みの日にどう過ごすのが一番幸せか?」の“会談”もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/