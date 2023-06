Saucy Dog石原慎也「これだから人気なんだよな」『紅白』で大好きな先輩ミュージシャンからかけられた言葉

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。6月14日(水)の放送で語っていた昨年の「第73回NHK紅白歌合戦」での星野源さんとのエピソードを紹介します。これは、この日の企画『普通に調べたらわかるSaucyクイズ』のなかで、「紅白」に関するクイズがあり、当日のエピソードとして語られたものです。石原:問題! 「Saucy Dog が、昨年『NHK紅白歌合戦』で披露した曲は何?」これ、調べたらすぐに出てくるんだけど……!(紅白当日は)歌うのはそんなに緊張しなかったんだけど……裏も有名人がギチギチでひしめき合ってるわけ。1秒のロスも本当に許されなくて、「次は何々さん! 次は何々さん!」ってすぐ呼ばれるからギュウギュウになっていて。そのときちょうど後ろに星野源さんがいて、今しゃべらないと僕はきっと後悔をすると思いまして「大好きです」と伝えました……(笑)。でも、(星野源さんは)ちゃんと知ってくれてて、「おばあちゃん喜んでて良かったね(※)」みたいに言ってくれて。「うわ、これだよ! これだから、星野さんは人気なんだよな」って思いました……!(※「紅白」の初出場アーティストの会見で、出場を期待していたおばあちゃんにいい報告ができると話したことが話題に)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/