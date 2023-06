乃木坂46賀喜遥香、遠藤さくら、金川紗耶、北川悠理、佐藤璃果がトーク『休みの日はどう過ごす？』一緒にお出かけするメンバーも

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。6月15日(木)の放送では、同期で賀喜と同じ2001年生まれの遠藤さくらさんと金川紗耶さん、北川悠理さん、佐藤璃果さんの4人がゲスト出演。それぞれが出したお題で1つの答えを導く『新・華の2001年組 4期生会談』をおこないました。賀喜が出したお題「21年間生きてきて、結局休みの日にどう過ごすのが一番幸せか?」についてのトークと結果を紹介します。賀喜:みんな(2001年生まれで)同じだけ生きてきたわけじゃないですか? 21年生きてきて、私は「結構ここって分かれるな」って思ったんですよ。お仕事をしていると、いつもスタジオの中にいることが多いじゃないですか? だからお家で寝る子もいれば、あえて外にお出かけして楽しんだほうがいいみたいな子もいるし……。金川:なるほど! “今”ですか?賀喜:“今”です! 21歳の最新版で!佐藤:どっちだろうな~?・賀喜「家でゆっくりする」・北川「家でゆっくりする」・遠藤「家でゆっくりする」・佐藤「お出かけしてリフレッシュする」・金川「お出かけしてリフレッシュする」全員:お~! 分かれた~!賀喜:家で何してるのか聞きたい!北川:私は音楽を聴くとか映画を観るとか、あとは文字を書いたりしていることが多いです。4人:かっこいい~。北川:全然よくない!金川:かっきーは?賀喜:私も同じ感じ。映画作品を観るとか、絵を描くとか……。絵を描いていると1日がすぐ過ぎちゃうから~。さくちゃんは?遠藤:私は何もしてないですよ。朝起きるのが遅いから、お休みってなるとダランと……早くに目が覚めちゃっても、しばらくベッドでゴローンってしちゃって。パッて見たら、「あ、もう(夕方の)5時だ」ってなって……(笑)。4人:5時!?金川:思ったより夕方だった(笑)。遠藤:で、ご飯食べて就寝!賀喜:ずっと横(になっている)? 縦はない?遠藤:縦はあるよ。もちろんある(笑)。ずっとベッドにいるわけではないけど、パッて時計を見たらもう夕方だから、特に何しているってことはないかも。賀喜:じゃあ、体力回復しているのかな?遠藤:たしかに。体力回復しているのかもね。賀喜:やん(金川さん)と、璃果ちゃんは?金川:絶対に璃果ちゃんはアウトドアだと思う!佐藤:休みの日に2人で遊びに行くもんね。原宿も行っちゃったから!金川:連れて行ってもらいました。佐藤:プリクラ撮っちゃったから!賀喜:かわいい~。金川:私は、1人で映画を観に行くことにハマっていて、本当にリフレッシュにいいなって思うんです!4人:たしかに!金川:めっちゃオススメ!北川:そういえば、私もよく1人で映画観に行ってた~……あれ? もしかしてアウトドア……?金川:中立なんじゃない? 2対2対1で平和だ。北川:平和だね~。金川:璃果ちゃんは?佐藤:私はめっちゃ友達と会う! 今、寂しい期間だから、他のグループの同期の子と会ってご飯を食べたり買い物したり。1人で映画も行くし、最近友達と遊園地も行ったし……水族館も行った!賀喜:結構アウトドアだ!佐藤:アウトドアしてました!賀喜:結果としては『①お家でゆっくりする』になったんですけど、いいですか……?4人:いいですよ~!賀喜:ということで、お時間が来てしまいました……!全員:はや~い!北川:会話が盛り上がりすぎてびっくりしちゃった。賀喜:楽しかったね~。4人:楽しかったです~、ありがとうございます~!今回はこのほかに、遠藤さんが出したお題「この中で一番暑がりなのは?」の“会談”もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/