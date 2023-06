Saucy Dog石原慎也 ニューミニアルバム『バットリアリー』の完成を報告「生々しい現実だとか、今抱えている悩みを落とし込んだ」

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。6月14日(水)の放送では、近況として7月19日(水)リリースの7thミニアルバム『バットリアリー』の完成と、帰省を報告しました。石原:先週(6月7日)は『Saucy LOCKS !』がお休みだったので、2週間ぶりになりますね! お久しぶりです〜!『Saucy LOCKS !』がお休みの間に、ミニアルバムができました! いぇい! いや〜めでたい! あんなに「できない、できない」と言っていたんですが……! やった〜! 嬉しい(笑)。タイトルは『バットリアリー』、「まあ、それでも現実だった」みたいな意味合いですかね。僕らの曲って現実のことを歌にしてることが多いんですけど、今回は特に生々しい現実だとか、今抱えている悩みだったりとかを落とし込むことが多かったので、『バットリアリー』という名前にしました。石原:最近の僕の話としましては……! アルバムが完成したので、束の間のお休みをいただき地元に帰ったりしました。同級生と飲んだり、両親のお手伝いをしたよ〜(笑)。お手伝いっていうのは、松の木の剪定(笑)。母親が、小学校の卒業記念品で“松”をもらったんだって。それが母親の実家に植えてあって、もう伸びっぱなしだったの。大きいけど緑が上のほうにちょこっとしかなくて可哀想な状態だったので、僕がチェーンソーで切り落としてあげました(笑)。残酷な言い方をしているけど、いらない枝を切り落としていく……ちゃんと剪定をしてあげました。あとは、もう収穫の時期だったんで、野菜を収穫して出荷したりの手伝いをしました!次回、6月21日(水)の放送では、7thミニアルバム『バットリアリー』から「魔法が解けたら」をオンエアします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/