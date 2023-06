KANA-BOON谷口鮪「そのときの自分とはまた違う自分」テストの結果を引きずる10代に音楽でエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。6月のマンスリーアーティストは、4ピースロックバンド・KANA-BOONの谷口鮪さん(Vo./Gt.)です。6月14日(水)の放送では、「テストの結果を引きずってしまう」という10代リスナーの相談に回答しました。最近テストや模試の結果が伸び悩んでいます。たくさんテストがあるので、上手く切り替えなければならないのですが、何日も引きずってしまいます。どうすればいいでしょうか?切り替えるのに、ぴったりな曲を教えてほしいです!谷口:たくさんテストがあると、そして切り替えなきゃいけないと……。俺はもうテストを受けることはないんですけど、同じようにたくさんライブがあるんです。ライブで失敗したときに次のライブまで引っ張ってしまうのは申し訳ない、次に対峙する相手に申し訳ない、という気持ちがあるから、なるべく過去を引きずらないようにライブをしたりツアーを回ったりしているんですけど……。う~ん……1回、忘れてみたらいいんじゃないですかね? 「うまくいかなかったけど、それは昨日、それは一昨日、それは先週の話だ……! 今日は、明日は、そのときの自分とはまた違う自分なんだ」って考えたらいいんじゃないかな、と思います。あと、「うまくいかなかったな〜」とか「失敗したな〜」っていう経験……そういうふうに打ちのめされる瞬間っていうのがあって、人は強くなれるんですね。何度も何度もそうやって打ちのめされて……多分(相談者は)真面目で、それに真正面から向き合えることができる人だと思うから、いっぱいいっぱい打ちのめされて、強くなっていってください。そして合格してください。それを願っています。今回、選曲された「フカ」は、2023年1月にリリースされたデジタルシングルです。またKANA-BOONは、6月14日(水)にコンセプトアルバム『恋愛至上主義』をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/