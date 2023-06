SEVENTEEN・JEONGHAN「“ハニ！”と呼んでくれたら嬉しいな」日本で生まれたあだ名がお気に入り！

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。6月14日(水)の放送では、リスナーの質問に答える「一問一答」の企画をおこないました。3つの質問と回答を紹介します。JEONGHAN:ココナーーッツ!ココナッツの香りです。僕はシャンプーとか柔軟剤とか、香りはあまりこだわらないんですけれども……香りについてこだわったことは、あまりないと思います。でも、例えば香水を振る時は、ココナッツの香りが好きな感じがします。なので、ココナッツの香りを選びました。JEONGHAN:ハニ! ハニですー。僕、もともとはあだ名がなかったんですよ。日本の活動をしていたら、“ハニ”というあだ名ができたんですね。そして僕は、この“ハニ”っていう単語がすごく好きなんです。日本のCARATのみなさんが、今後もずっと『ハニちゃん!』『ハニ!』と呼んでくれたら嬉しいなと思います。僕が好きなニックネームは“ハニ”ですー!JEONGHAN:ジャンプする!50回ぐらいジャンプをしたら本当に大変ですから、もう緊張するっていうことが思いつかないです。あまりにもしんどくて! 「ハーッハーッ……早く家に帰らなくちゃ!」ということしか考えられないので、ジャンプを50回ぐらいしたら緊張がほぐれるんじゃないかなと思います。みなさん、1回挑戦してみてください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/