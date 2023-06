オーディション企画「BiSH THE NEXT」から誕生する新グループが、7月1日に放送される日本テレビ系の音楽特番「THE MUSIC DAY 2023」でお披露目されることが決定した。

「BiSH THE NEXT」はBiSHが私財を投じて立ち上げた“株式会社BiSH”によるオーディション企画で、選考の模様は日本テレビでレギュラー番組として放送されている。本日6月17日に放送された第8話では、12人の候補生が6人ずつ2チームに分かれて行うマッチアップ審査の模様がオンエアされた。

またこのオーディションの最終審査の模様は生放送され、Hulu、Tverで生配信されることが明らかに。さらに最終審査では視聴者投票により新メンバーが決定することも発表された。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2023」

2023年7月1日(土)15:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔(嵐)

MC:羽鳥慎一 / バカリズム / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

ネクストゲート進行:市來玲奈(日本テレビアナウンサー)



出演アーティスト:

IVE / Aimer / &TEAM / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / King & Prince / Kep1er / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / TOMORROW X TOGETHER / なにわ男子 / NewJeans / NEWS / 乃木坂46 / 日向坂46 / Hey! Say! JUMP / マカロニえんぴつ / Mrs. GREEN APPLE / LE SSERAFIM / and more