武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」に登場するエターナルセーラームーンが、6月20日発売のサンデー毎日7月2・9日合併号（毎日新聞出版）で表紙を飾る。

6月9日より前編が公開され、6月30日に後編が封切られる「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」。エターナルセーラームーンがにこやかに笑う表紙イラストは描き下ろしで、誌面にはエターナルセーラームーン／月野うさぎ役の三石琴乃、同作で初めて長編アニメーションの監督を務めた高橋知也へのインタビューが掲載された。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」

前編公開日：公開中

後編公開日：2023年6月30日（金）

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：高橋知也

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、野島健児、福圓美里、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、水樹奈々、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音、林原めぐみ、小泉瀬奈、村瀬歩、日笠陽子、伊瀬茉莉也、工藤晴香、三上枝織、伊藤かな恵、水沢史絵、小松由佳 ほか

※高橋知也の高ははしご高が正式表記。