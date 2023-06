Chilli Beans.が初の東京・日本武道館でのワンマンライブを開催することが発表された。

単独公演の会場としては日本武道館は彼女たちにとって最大規模。2024年2月3日に「Chilli Beans."Welcome to My Castle" at Budokan」と題してライブが行われる。チケットなどの詳細は後日アナウンスされる。

また、Chilli Beans.が8月9日に4作目のEP「for you」をリリースすることも決定した。本作にはテレビ東京系のドラマ「クールドジ男子」のオープニングテーマ「you n me」や、ライブでのみ披露されていた楽曲で初の音源化となる「you said」「aaa」など全5曲を収録。初回生産限定盤に付属するDVD / Blu-rayには、昨年12月に東京・豊洲PITで開催された初の全国ツアー「Chilli Beans. 1st one man live tour『Hi, TOUR』最終公演の映像が全編収められる。4th EPには、初回限定特典として日本武道館公演の特別先行予約シリアルナンバーが封入される。

さらにChilli Beans.が8月から開催する全8公演のツアーのタイトルが「for you TOUR」に決定。ソールドアウトの公演も出ているため、チケット情報などの詳細はオフィシャルサイトにて確認を。

Chilli Beans.「for you」収録曲

CD

・you n me

・aaa

・you said

ほか計5曲収録予定

初回限定盤DVD / Blu-ray

2022.12.14 Chilli Beans.「one man live tour『Hi, TOUR』」豊洲PIT

01. School

02. マイボーイ

03. This Way

04. neck

05. It's ME

06. L.I.B

07. アンドロン

08. Vacance

09. Tremolo

10. call my name

11. you said

12. lemonade

13. See C Love

14. blue berry

15. Digital Persona

16. シェキララ

<アンコール>

17. daylight

18. HAPPY END

Chilli Beans. Oneman Live Tour「for you TOUR」

2023年8月12日(土)広島県 広島CLUB QUATTRO

2023年8月24日(木)石川県 金沢EIGHT HALL

2023年8月26日(土)宮城県 SENDAI GIGS

2023年9月7日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

2023年9月8日(金)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2023年9月13日(水)北海道 Zepp Sapporo

2023年9月15日(金)愛知県 Zepp Nagoya

2023年9月28日(木)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

Chilli Beans."Welcome to My Castle" at Budokan

2024年2月3日(土)東京都 日本武道館