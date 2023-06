自分の優しさが思わぬ方向に…リスナーの切ないエピソードにSCANDAL・RINA「こういう人が一番幸せになるからね」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月12日(月)の配信は、何かと異性に冷たくあしらわれがちな男性リスナーからのメールを読み上げ、メンバーたちが励ましの言葉を送りました。HARUNA:今回は、ひたすらメールを紹介していく回です。さっそく読んでいきましょう! ちょっと久しぶりかもだね。RINA:うんうん。<リスナーからのメール・ドロップキックなめんなさん>これは15年前、僕が18歳の頃の話ですが、当時仲の良かった女の子に誘われて男女6人で遊びに行くことになり、みんなでカラオケに行きました。途中1人の女の子(初対面)の顔色が少し悪いのが気になり、「大丈夫?」と聞くと「頭痛い……」と言うので、とりあえず部屋の外に一緒に出て椅子に座らせて休んでもらい、コンビニで温かい飲み物と痛み止めを買ってきて彼女に渡しました。薬が効いたのか、だいぶ顔色も良くなってほっとしたのですが、その子が「今日はもう帰るから家まで送ってほしい」というので、カラオケ中の友達に「〇〇ちゃん、ちょっと体調が悪いみたいだから送ってくる」とメールをし、その子を送り届けました。別れ際に連絡先を聞かれたので教えたのですが、後日その子からメールで突然「あんなことをされても、君のことはタイプじゃないから絶対に好きにならない」と言われました。僕はまったくそんなつもりはなくて、ただその子のことが心配でやっただけだったので、とても悲しくなりましたが「そんなつもりじゃなかったけど、嫌なことをしてごめんね」と返事をしてやり取りは終わりました。前回に送った別件のメールを読んでいただいた際、リナさんが「この人はこういうポジションにい続けてしまう人だと思う」とおっしゃっていた通り、僕はなぜかこういう経験がとても多いです。自分がしたことは間違っていなかったと信じていますが、たまに揺らぎそうになることがあります。ちなみに2年後に、その女の子が結婚すると聞いて、「ふーん」とか「へー」とか、ちょっと冷たい対応でもしてやるか! とも思ったのですが、うれしさやお祝いしたい気持ちがどうしても勝ってしまい、冷たくあしらうことができませんでした。でも10年以上経った今でも、あのときにおめでとうと言えたことは良かったな、と思っています。RINA:ほんとに優しいんだねー。HARUNA:間違ってないって、全然。TOMOMI:間違ってないよー。RINA:意外な展開になったから、びっくりした。HARUNA:私は、体調が悪くなった女の子が「ドロップキックなめんな」さんのことを好きになったのかな? って思ったんだけど……。TOMOMI:連絡先を聞かれたんだしね。HARUNA:「家まで送ってほしい」って言われたんだし。RINA:ほんとに、ただ自分の体調が悪いだけやって、誰でもいいから頼りたいっていうところに、彼が現れたっていうことなんかな?HARUNA:……うん、そういうことじゃない?RINA:とにかく彼は何も間違ってないよ。HARUNA:そう思う。RINA:ほんと優しい、素敵な人やなって思った。HARUNA:でも、そういう星のもとに生まれているんだよ……多分。それでいいと思う!RINA:こういう人が一番幸せになるからね。MAMI:でもさ、結婚するよって、友達伝いに知ったってことなのかな?RINA:その界隈なんじゃない?MAMI:私は「おめでとう」とか言わないかも……。RINA:それも普通の対応やね。MAMI:「おめでとう」って連絡するの、すごいなって。RINA:うん、心が広い!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056