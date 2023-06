こっちのけんと 兄の菅田将暉は「背中を追えるいい先輩」自信が持てなかった学生時代と前を向いたきっかけ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月15日(木)の放送は、“緑のマルチアーチスト”こっちのけんとさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)からの「10の質問」に回答し、兄の菅田将暉さんへの思いを語りました。【年齢は?】27歳です。【出身は?】大阪府の箕面市です。【好きな色は?】緑です。【家族構成は?】両親がいまして、兄と弟がいて僕が次男の5人家族です。【口ぐせは?】何やろ? 「正直に言うと……」ですね。【学生時代に所属していた部活は?】アカペラ(サークル)です。【誕生日は?】おととい、6月13日です。初めてのワンマンライブをしました。【座右の銘は?】あ~、ん……でもやっぱり「死ぬな!」です。【尊敬している人は?】これは即答です。兄の菅田将暉でございます。【お名前は?】こっちのけんとです!こもり校長:今夜の生放送教室には、こっちのけんと先生が初来校!こっちのけんと:やった~! よろしくお願いします!こもり校長:ここで、プロフィールを紹介します!COCO教頭:こっちのけんと先生は、楽曲制作から映像制作までマルチに活躍するアーティストです。2022年にリリースしたセカンドシングル『死ぬな!』のミュージックビデオは、現在(放送時)YouTubeの再生回数が650万回オーバーです! そして、菅田将暉先生の弟でもあります。こもり校長:菅田将暉先生も、2018年に一度ゲスト講師として来校してくださったことがあるんですよ。先代のころなので、我々はお会いしたことはないんですが……。COCO教頭:はい。こもり校長:家族構成が、3人兄弟の真ん中なんですね。真ん中の立ち位置って、どんな感じですか?こっちのけんと:うわぁ~……。でも、うちの場合は上と下の仲がめっちゃよくて、僕だけ孤立してたんです。1人で引きこもってパソコンいじりをしているなか、上と下は一緒に公園に遊びに行ったりとか。こもり校長:は~……なるほど……。いまはどうなんですか?こっちのけんと:いまとなっては、3人めちゃくちゃ仲いいです。3人ともがんばって芸能活動をしているので、たまに集まっては相談しながら……ドンチャン遊んだり、一緒にUSJに行ったり。COCO教頭:めっちゃ仲いい!こもり校長:時間が経つと、関係性もそういうふうに変わるもんなんですね。こっちのけんと:変わると思います。気がついたら「めちゃくちゃお兄ちゃんのお世話になってた」とか、「弟にこんないいことをしてもらってたんだ」とか……大人になってから気づく瞬間が結構あるので、関係性は変わっていく気がしますね。こもり校長:最初の「10の質問」で、尊敬している人はお兄さんの菅田将暉先生と答えられましたが?こっちのけんと:そうですね。でも本当に……最近やっと言えるようになったというか、昔は全然言えなかったんです。こもり校長:それはなぜですか?こっちのけんと:それこそ、こういう活動をする前から……例えば高校に入学したときに、中学から友達だったヤツがクラスにいろんな人を連れて来て、指をさして「あれ、菅田将暉の弟」って……。そのときから僕は、逆にいい子ぶるようになったんです。そこから、自分の名前より“菅田将暉の弟”というのがずっと続いてきて。こもり校長:うん……。こっちのけんと:で、言えてなかったんですけど、どこかで自信が持てるようになって言えるようにもなりました。こもり校長:自分よりも、その奥にいるお兄ちゃんを見られて嫌だった、ということですか?こっちのけんと:そうですね。兄越しの自分を見られている感じがあったので、“(本名の)菅生健人”や“こっちのけんと”としてよりも前に、“菅田将暉の弟”としてやるべきことをやっておこうみたいな。「菅田将暉の弟だったら学力低いわけないだろう、勉強しよう」と思ったりとか、変な尖り方をしていました(笑)。こもり校長:そこから、お兄さんを尊敬できるようになったきっかけがあるんですか?こっちのけんと:大きく言うと2つあります。1つ目は、アカペラサークルで2回全国大会で優勝したんです。そこでめっちゃ自信が持てて「よっしゃー!」ってなったんですけど、その数ヵ月後に兄が日本アカデミー賞でめちゃちゃデカいのをとって……(笑)。COCO教頭:切磋琢磨!こっちのけんと:それで、また自信をなくしてたんですけど……。そこから僕は、芸能とか目指さずに普通にサラリーマンになろうと思って社会人になって。でも「なんか違うな」と思って辞めちゃって、またどんどん自信がなくなってきたときに、親戚とかが集まって父の還暦を祝うパーティみたいなものがあったんです。そこで、全国大会で優勝したアカペラを歌ったら、その会場にいたみんなが涙しながら笑って喜んでくれて。こもり校長:うんうん。こっちのけんと:そこで「自分は菅生健人なんだ」と思えて……そこからですね、「自分のお兄ちゃん、菅田将暉やねん」ってちゃんと言えるようになったのは。COCO教頭:自分のアイデンティティが、ちゃんと先に来るようになったんですね。こっちのけんと:そうですね。こもり校長:お兄さんのことを尊敬している、と言えるようになって、ご自身のなかでのお兄さんの存在はどうなりましたか?こっちのけんと:なんだろうなぁ……。昔から変わらずあるのは、菅田将暉の弟だからこそ自分が決める人生のハードルが、常にちょっと高く設定できていたんです。いま思えば、そのハードルのおかげで勉強も頑張れたし、部活も頑張れたし、アカペラも頑張れたので、結局は良かったなと思えます。兄は歌手としても頑張っているので、背中を追えるいい先輩としていまは見れているので、めちゃめちゃ大好きですね。こっちのけんとさんは、誕生日の6月13日に新曲『どんぐりGAME』をリリース。6月13日はこもり校長の誕生日でもあり、COCO教頭とは同じ箕面市の出身ということで、「こんなに共通点のあるゲスト講師は珍しい」と歓迎する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★6/12(mon)-6/16(fri)