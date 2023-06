こっちのけんと「人と比較してしまうけど…結局はちょっとの差」新曲『どんぐりGAME』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月15日(木)の放送は、こっちのけんとさんがゲスト出演。6月13日リリースの新曲『どんぐりGAME』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が込められた思いを聞きました。こっちのけんとさんは、楽曲制作から映像制作までマルチに活躍するアーティストです。2022年にリリースしたセカンドシングル『死ぬな!』のミュージックビデオは、YouTubeの再生回数が660万回を超えています。こもり校長:6月13日リリースの『どんぐりGAME』ですが……バースデーリリースですね。こっちのけんと:あっそうです(笑)。COCO教頭:おめでとうございます(笑)。こもり校長:この曲には、どういった思いが込められていますか?こっちのけんと:SNSで自分と同じことをやっている人がいて、“自分よりも優れている”とか“優れていそうな人”も簡単に見つけることできちゃって、比較しては落ち込んだり一喜一憂したりすると思うんです。でも、これ自体はよくないことではないと思っていて……むしろ、いいんじゃないかと。ただ、自分と他人を比較する前に、必ず思っておいてほしいことが……もとはと言えば、みんな同じ1人の人間なんですよね。そこが変わらないからこそ、結局はちょっとの差だけなので、“どんぐりの背比べ”をどんどんしていこうと。戦いはするけど、負けが存在しない戦いをどんどん続けていこうじゃないか、という気持ちを込めて作った曲です。こもり校長:戦いとか争いとか……何かを比べる瞬間って、心がすさんじゃうこともあると思うんです。むしろ、それしかないなっていう。でもそのなかで、この曲を聴いたら「そんなにピリピリしなくても別にいっか!」って思えます(笑)。こっちのけんと:嬉しい!こもり校長:(歌詞の)「とっとーいんじゃんほい!」って何ですか?こっちのけんと:あの……「グッパでわかめ」みたいな。COCO教頭:じゃんけん?こっちのけんと:ドッヂボールをするときに、リーダー同士がじゃんけんしてチームのメンバーを取り合うみたいな。そういうときに、「とっとーいんじゃんほい!」って言ってたんですよ。COCO教頭:え~!? (同郷だけど)「いんじゃんほい!」だけでした。「とっとー」は何やろ……?こもり校長:(地域別のじゃんけんは)わからないけど(笑)、これを聴くと普通にテンションが上がります。聴感で心が朗らかになる、とかあるんじゃないかと思います。こっちのけんと:いや~嬉しい!こもり校長:歌詞を見ても、「上には上がいた 仕方がない」とか「席がないならさ 奪おう」とか……そういう、上ばっか見ていくのもいいんじゃない? って思います。こっちのけんと:嬉しい~。ほんと、その通りです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★6/12(mon)-6/16(fri)