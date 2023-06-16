斎創原作によるTVアニメ「うちの会社の小さい先輩の話」より、シチュエーションビジュアル第3弾とボイスドラマvol.3が公開された。

7月1日放送開始の「うちの会社の小さい先輩の話」は、入社1年目の篠崎拓馬と、同じ部署の“小さくてかわいい”先輩・片瀬詩織里を中心に展開するオフィスラブコメ。シチュエーションビジュアル第3弾は雨の中、詩織里と相合い傘をする様子が捉えられた。同ビジュアルと連動したボイスドラマでは、仕事終わりの帰り道、立花日菜演じる詩織里と相合い傘をしながら歩くシチュエーションが楽しめる。

さらに初回放送に先がけ、6月24日20時よりABEMAで特番「TVアニメ『うちの会社の小さい先輩の話』放送直前！会社説明会」が生配信されることが決定。番組には、詩織里役・立花、篠崎役・新祐樹、秋那千尋役・島崎信長が出演する。

TVアニメ「うちの会社の小さい先輩の話」

放送情報

テレビ朝日系全国24局ネットNUMAnimation枠：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:30～

BS朝日：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:00～

AT-X：2023年7月2日（日）より毎週日曜日22:30～

配信情報

ABEMA、DMM TV：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:30～（地上波同時配信）

dアニメストア：2023年7月4日（火）より毎週火曜日25:30～

Lemino、Prime VIdeo、U-NEXT、アニメ放題、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、バンダイチャンネル、Hulu、FOD、クランクイン！ビデオ：2023年7月7日（金）26:00～

HAPPY!動画：2023年7月8日（土）12:00～

TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、auスマートパスプレミアム：2023年7月9日（日）24:00～

アニメタイムズ：2023年7月21日（金）26:00～

ビデオマーケット、music.jp、カンテレドーガ：2023年9月22日（金）26:00～

スタッフ

原作：斎創（竹書房｢ストーリアダッシュ｣）

監督：サトウ光敏

脚本：大知慶一郎、蒼樹靖子、杉澤悟

キャラクターデザイン：橋口隼人、緒方浩美

プロップデザイン：Heo Hye-Jung

美術監督：葛琳

美術設定：高橋麻穂

色彩設計：宮川はれみ

撮影監督：原田翔太

編集：白石あかね

3D監督：濱村敏郎

音響監督：立石弥生

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：堀口純香

アニメーション制作：project No.9

キャスト

片瀬詩織里：立花日菜

篠崎拓馬：新祐樹

秋那千尋：島崎信長

早川千夏：花守ゆみり

篠崎豊：小松未可子

※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。