コスプレイヤー伊織もえが6月16日、自身のTwitterを更新しメガネショットを披露した。

伊織もえ

伊織は、「きゅるん」と自身が写真を投稿する際のハッシュタグを付け、メガネ着用のセルフィを披露。この投稿にファンからは「似合ってる」「メガネ美女」「素敵です」「可愛すぎ」といった声が寄せられた。

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