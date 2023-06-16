コスプレイヤー伊織もえが6月16日、自身のTwitterを更新しメガネショットを披露した。
伊織は、「きゅるん」と自身が写真を投稿する際のハッシュタグを付け、メガネ着用のセルフィを披露。この投稿にファンからは「似合ってる」「メガネ美女」「素敵です」「可愛すぎ」といった声が寄せられた。
#きゅるん— 伊織もえ (@iorimoe_five) June 15, 2023
乁(｀･∀･´)ξ pic.twitter.com/ReclB4t9DM
(C)PPエンタープライズ
掲載日
コスプレイヤー伊織もえが6月16日、自身のTwitterを更新しメガネショットを披露した。
伊織は、「きゅるん」と自身が写真を投稿する際のハッシュタグを付け、メガネ着用のセルフィを披露。この投稿にファンからは「似合ってる」「メガネ美女」「素敵です」「可愛すぎ」といった声が寄せられた。
#きゅるん— 伊織もえ (@iorimoe_five) June 15, 2023
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