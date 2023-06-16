イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が6月15日、自身のTwitterを更新し、美ボディショットを披露した。
竹内は、「この雰囲気すき」とツイートし、ソファに座った美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「天才的ポージング」「めちゃくちゃ好き」「可愛いです」といった声が寄せられた。
この雰囲気すき🫶 pic.twitter.com/zERgDF8cBK— 竹内星菜 (@seinaPhoto) June 15, 2023
(C)ゼロイチファミリア
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イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が6月15日、自身のTwitterを更新し、美ボディショットを披露した。
竹内は、「この雰囲気すき」とツイートし、ソファに座った美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「天才的ポージング」「めちゃくちゃ好き」「可愛いです」といった声が寄せられた。
この雰囲気すき🫶 pic.twitter.com/zERgDF8cBK— 竹内星菜 (@seinaPhoto) June 15, 2023
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