イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が6月15日、自身のTwitterを更新し、美ボディショットを披露した。

竹内星菜

竹内は、「この雰囲気すき」とツイートし、ソファに座った美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「天才的ポージング」「めちゃくちゃ好き」「可愛いです」といった声が寄せられた。

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