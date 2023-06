米津玄師の新曲「月を見ていた」を使用したゲーム「FINAL FANTASY XVI」のトレイラー映像がYouTubeで公開された。

「月を見ていた」は6月22日に発売される「FINAL FANTASY XVI」のために米津が書き下ろしたテーマソング。トレイラーでは「月を見ていた」のワンコーラスに合わせて、ゲームの美麗な映像が展開される。また発売日前日の6月21日21:00には米津と「FINAL FANTASY XVI」のプロデューサーである吉田直樹による対談が公開されることが決定した。

