許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」に登場する25人のキャラクタービジュアルが解禁された。
公開されたのは今牧輝琉演じる越前リョーマ、山田健登演じる手塚国光といった青学の12人と、松永有紘演じる佐伯虎次郎、桐田伶音演じる黒羽春風ら六角の8人。加えて、高橋怜也演じる跡部景吾ら氷帝の4人と、HARUKI演じる緑山の季楽靖幸もお披露目となった。それぞれがユニフォームをまとい、テニスラケットを手にしたビジュアルが解禁されている。
「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」は7月15日から23日まで東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで東京公演を行い、大阪、愛知へと巡回。その後、東京で凱旋公演を実施する。チケットの一般販売はイープラス、チケットぴあ、ローソンチケットにて6月18日10時に開始される。
「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角」
公演スケジュール
期間：2023年7月15日（土）～23日（日）
会場：東京都 TACHIKAWA STAGE GARDEN
料金：税込6800円
期間：2023年7月28日（金）～8月6日（日）
会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
料金：税込6800円
期間：2023年8月18日（金）～20日（日）
会場：愛知県 名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール
料金：税込6800円
期間：2023年8月26日（土）～9月3日（日）
会場：東京都 日本青年館ホール
料金：税込6800円
スタッフ
原作：許斐剛『テニスの王子様』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
脚本・作詞・演出：三浦香
音楽：坂部剛、Yu（vague）
振付：遠山晶司（梅棒）、YOU
主催：東京・大阪公演 / テニミュ製作委員会、愛知公演 / 中京テレビ放送
共催：愛知公演 / 一般財団法人稲沢市文化振興財団
協賛：ファミリーマート
キャスト
＜青学＞
越前リョーマ：今牧輝琉
手塚国光：山田健登
大石秀一郎：原貴和
不二周助：持田悠生
乾貞治：塩田一期
菊丸英二：富本惣昭
河村隆：大友海
桃城武：寶珠山駿
海堂薫：岩崎悠雅
堀尾聡史：りょうた
加藤勝郎：戸塚世那
水野カツオ：市川愛大
＜六角＞
葵剣太郎：鶴翔麒
佐伯虎次郎：松永有紘
黒羽春風：桐田伶音
天根ヒカル：栗原航大
樹希彦：森下紫温
木更津亮：岸本舜生
首藤聡：中嶋健
オジイ：うじすけ
＜緑山＞
季楽靖幸：HARUKI
＜氷帝＞
跡部景吾：高橋怜也
忍足侑士：草地稜之
向日岳人：小辻庵
芥川慈郎：横山賀三
＜テニミュボーイズ＞
笹尾ヒロト
鈴木達也
高橋陸人
吉田拓也
(c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会