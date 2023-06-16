PayPayは6月16日、地方自治体との連携により「あなたのまちを応援プロジェクト」において、7月以降に開始予定のキャンペーン13件を発表した。
開催が決定した自治体は、岩手県野田村、福島県12市町村（田村市／南相馬市／川俣町／広野町／楢葉町／富岡町／川内村／大熊町／双葉町／浪江町／葛尾村／飯舘村）、福島県3市町（いわき市／相馬市／新地町）、埼玉県日高市、静岡県静岡市、愛知県岡崎市、愛知県豊田市、愛知県安城市、愛知県蒲郡市、大阪府東大阪市、岡山県岡山市、宮崎県都城市。
各自治体のキャンペーン内容は下表のとおり。
|実施自治体
|実施期間
|還元率
|還元上限
|岩手県野田村
|8/10～9/9
|30％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|福島県12市町村（第5弾）
|7/27～9/24
|30％
|5,000ポイント／回・期間
|福島県3市町（第3弾）
|7/27～9/24
|15％
|2,500ポイント／回・期間
|埼玉県日高市（第2弾）
|8/1～8/31
|30％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|埼玉県日高市（第3弾）
|10/1～10/31
|30％
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|静岡県静岡市（第4弾）
|8/1～10/31
|10％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|愛知県岡崎市（第4弾）
|8/1～8/31
|20％
|5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|愛知県豊田市（第3弾）
|8/1～8/31
|20％
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|愛知県安城市
|8/1～8/31
|25％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|愛知県蒲郡市（第4弾）
|8/1～8/31
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|大阪府東大阪市（第3弾）
|8/1～8/31
|20％
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|岡山県岡山市（第5弾）
|8/1～8/31
|20％
|1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
|宮崎県都城市（第2弾）
|8/1～8/31
|20％
|1,000ポイント／回、2,000ポイント／期間