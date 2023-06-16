PayPayは6月16日、地方自治体との連携により「あなたのまちを応援プロジェクト」において、7月以降に開始予定のキャンペーン13件を発表した。

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開催が決定した自治体は、岩手県野田村、福島県12市町村（田村市／南相馬市／川俣町／広野町／楢葉町／富岡町／川内村／大熊町／双葉町／浪江町／葛尾村／飯舘村）、福島県3市町（いわき市／相馬市／新地町）、埼玉県日高市、静岡県静岡市、愛知県岡崎市、愛知県豊田市、愛知県安城市、愛知県蒲郡市、大阪府東大阪市、岡山県岡山市、宮崎県都城市。

各自治体のキャンペーン内容は下表のとおり。

実施自治体 実施期間 還元率 還元上限
岩手県野田村 8/10～9/9 30％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
福島県12市町村（第5弾） 7/27～9/24 30％ 5,000ポイント／回・期間
福島県3市町（第3弾） 7/27～9/24 15％ 2,500ポイント／回・期間
埼玉県日高市（第2弾） 8/1～8/31 30％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
埼玉県日高市（第3弾） 10/1～10/31 30％ 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
静岡県静岡市（第4弾） 8/1～10/31 10％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
愛知県岡崎市（第4弾） 8/1～8/31 20％ 5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
愛知県豊田市（第3弾） 8/1～8/31 20％ 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
愛知県安城市 8/1～8/31 25％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
愛知県蒲郡市（第4弾） 8/1～8/31 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
大阪府東大阪市（第3弾） 8/1～8/31 20％ 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
岡山県岡山市（第5弾） 8/1～8/31 20％ 1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
宮崎県都城市（第2弾） 8/1～8/31 20％ 1,000ポイント／回、2,000ポイント／期間