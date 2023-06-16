俳優の北村匠海、山田裕貴、今田美桜、眞栄田郷敦、清水尋也、 永山絢斗、高杉真宙、間宮祥太朗、吉沢亮、監督の英勉が12日、映画『東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 ‐決戦-』クライマックスプレミアに登場した。
映画『東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編 -運命-／-決戦-』(大ヒット上映中！ ／6月30日（金）公開）
配給：ワーナー・ブラザース映画
©和久井健／講談社 ©2023映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」製作
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