

歌舞伎俳優の尾上松也、尾上右近、中村鷹之資、中村莟玉が5日、都内で行われた新作歌舞伎「刀剣乱舞 月乃剣縁桐（つきのつるぎえにしのきりのは）」（７月２～２７日、東京・新橋演舞場）の製作発表記者会見 に登場した。

尾上松也は本作で初の演出を手掛けた。

新橋演舞場7月 新作歌舞伎『刀剣乱舞』

三日月宗近役：尾上松也

足利義輝 / 小狐丸役：尾上右近

松永久直 / 同田貫正国役：中村鷹之資

義輝妹紅梅姫 / 髭切役：中村莟玉

膝丸役：上村吉太朗

小烏丸役：河合雪之丞

山口左司馬役：大谷龍生

弾正奥方柵役：中村歌女之丞

善法寺春清役：大谷桂三

松永弾正役：中村梅玉

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

