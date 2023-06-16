クリステン・スチュワート、ジェニー（BLACK PINK）、パク・ソジュン、 飯島望未、小松菜奈、橋本愛、大政絢、茅島みずき、河合優実、菊地凛子、霧島れいか、清水尋也、出口夏希、夏子、 二階堂ふみ、長谷川京子らが1日、『2022/23年 メティエダール コレクションCHANEL-DAKAR』に登場した。
（オススメ動画）
🎬”梨泰院クラス”パク・ソジュン、報道陣に爽やかな笑顔振りまく 『2022/23年 メティエダール コレクションCHANEL-DAKAR』
https://youtu.be/rSgyRJqihk4
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi