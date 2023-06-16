『東京リベンジャーズ 2 血のハロウィン編 -決戦-』キャラクターPV 第一弾として、東京卍會壱番隊隊長・場地(永山絢斗)と副隊長・千冬(高杉真宙)編が公開された。
（オススメ動画）
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https://youtu.be/rlVKjSIDP58
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https://youtu.be/d9t41bgG8Y8
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https://youtu.be/UXo7BO0f5dE
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