NMB48の渋谷凪咲、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）が5月17日、 『ウイング』新CM取材会に登場。CMの裏話などを語った。
（オススメ動画）
🎬NMB48渋谷凪咲、突然の機材トラブルにも笑顔で対応 持ち前のトーク力で場をつなぐ『ウイング』新CM取材会
https://youtu.be/Bi_RyAN6M-U
🎬ダイアン津田、“大喜利モンスター”渋谷凪咲と対決！その実力に声を荒らげる場面も「なんでアイドルなのに大喜利するの！」『ウイング』新CM取材会
https://youtu.be/wH4t5ywG1Rg
🎬渋谷凪咲、尊敬するダイアンを「私の王子様」「お笑いの完全体」と褒めちぎる！『ウイング』新CM取材会
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