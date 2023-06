プレミアリーグは15日、2023-24シーズンの日程を発表した。

マンチェスター・Cの3連覇で幕を閉じた2022-23シーズン。夏の移籍市場が開幕し、各クラブが新たな戦いに向けて準備を進める中、早くも2023-24シーズンの日程が確定した。降格の憂き目に遭ったサウサンプトン、リーズ、レスターに変わり、新シーズンからはバーンリー、シェフィールド・U、ルートン・タウンがトップリーグに参入。2023-24シーズンのリーグ戦は、現地時間8月11日に幕が上がり、来年の5月24日に閉幕予定となっている。

開幕戦には“王者”マンチェスター・Cが登場。クラブのOBであるヴァンサン・コンパニ監督が率い、チャンピオンシップ(2部)を圧倒的な成績で制覇したバーンリーと敵地で対戦する。また、日本代表DF冨安健洋が所属するアーセナルは、12日に本拠地でノッティンガム・フォレストと激突。三笘薫が所属するブライトンは、同日に昇格組のルートン・タウンをホームに迎える。

13日には、チェルシーとリヴァプールによる強豪対決が実現。また、アンジェ・ポステコグルー新監督を迎えたトッテナムは、ブレントフォードの本拠地に乗り込む。

2023-24シーズンのプレミアリーグの開幕節のカードは以下の通り。

▼8月11日

バーンリー vs マンチェスター・C

▼8月12日

アーセナル vs ノッティンガム・フォレスト

ボーンマス vs ウェストハム

ブライトン vs ルートン・タウン

エヴァートン vs フルアム

シェフィールド・U vs クリスタル・パレス

ニューカッスル vs アストン・ヴィラ

▼8月13日

ブレントフォード vs トッテナム

チェルシー vs リヴァプール

▼8月14日

マンチェスター・U vs ウルヴァーハンプトン