AMEFURASSHI愛来「こんなことがあるんだ！」“令和版、奇跡の一枚”でバズった！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月14日(水)の放送は、4人組ガールズ・グループのAMEFURASSHIがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、SNSで話題になったメンバーの愛来さんを撮影した画像と、"バズった"心境について聞きました。こもり校長:今、TikTokでバズっているAMEFURASSHI先生ですが、愛来先生のダンス動画が「令和版、奇跡の一枚」と呼ばれていて(※)、その再生回数が380万回超え!COCO教頭:えぐ!こもり校長:「私、バズってるわ……!」という感覚はあるんですか?愛来:最初はなかったです。リリースイベントでいつも通りカバーさせていただいたんですけど、踊った動画をお客さんが撮って載せてくださったんです。「載ってるな~」ぐらいに思っていたら、次の日にバズっていたので……「こんなことがあるんだ!」と思いました。COCO教頭:1日で?愛来:1日で数字が上がりました。COCO教頭:すごいね!愛来:外を歩いていると声をかけられるようになったりして、「あ、バズったんだな」って実感しました。こもり校長:そうか~。声をかけられる感じも変わりました?愛来:変わりましたね。今までは「気づかれているんだろうな」と思っても、声をかけてくる方が少なかったんですよ。でも、結構若い方が声をかけてくれるようになったりとか……すごく嬉しいです。こもり校長:「令和版、奇跡の一枚」というのはどうなの……!?愛来:本当に申し訳ないです……! 橋本環奈さんの"奇跡の1枚"があるじゃないですか。こもり校長:"平成版"がね。愛来:そうです。それを、みんなでやったらバズるんじゃない!? みたいな軽いノリで、1人ずつやったんです。そしたらバズって……(笑)。COCO教頭:すごいことになったんだ(笑)。愛来:なんか、申し訳ないです。本当におこがましい……。こもり校長:いやいやいや!COCO教頭:何がきっかけになるか、わからないからね!この日は、『Amazonギフト券争奪! 奇跡の1枚コンテスト!』と題して放送。リスナーから届いた風景やペットなどを撮影した"奇跡の1枚"を紹介し、AMEFURASSHIメンバーがそれぞれ1枚を選出。選ばれたリスナーにはAmazonギフト券が贈られました。※ファンが愛来さんの画像を「令和版、奇跡の一枚」として投稿したところ大きな話題になり、ダンス動画にも注目が集まった。