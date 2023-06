Mrs. GREEN APPLE『メリット』新CMに新曲「Doodle」提供！ニューアルバム『ANTENNA』トラックリスト公開！お知らせがぞくぞく！

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。6月12日(月)の放送では、最近発表されたお知らせをあらためてリスナーに伝えました。大森元貴 (Vo/Gt):6月9日にお知らせがありましたが……なんと! あの花王『メリット』のCM(への楽曲提供)が決定しました~!藤澤・若井:やった~!大森:6月10日からは、そのCMのオンエアがスタートしているということですけれども! みなさんもう見たかな~?藤澤涼架 (Key):今回は、新曲「Doodle」がメリットのCMソングになっています!大森:メリットさんは、2度目のコラボですね。若井滉斗 (Gt):1回目は「StaRt」で。大森:ありがたいですね~。「Doodle」、どんな曲かお楽しみにしていてください!大森:今日(6月12日)も、僕たちから大きなお知らせが2つありましたけれども……?若井:まずは……僕、若井滉斗! 今年、SCHOOL OF LOCK! とSony Musicがタッグを組んで贈る、10代限定夏フェス『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』の特別審査員を務めさせていただくことになりましたー!大森:来ましたねー。ありがたいねー。若井:ありがとうございます!藤澤:これはすごいですよ! 若井先生は、8月7日月曜日に行われる『閃光ライオット』のファイナルステージにも、特別審査員として会場のZepp DiverCity(TOKYO)に登場するんだよね。若井:そうなんですよ! 僕も他の特別審査員の方と一緒に、当日会場で審査をさせていただきます。大森:どう? 審査員だよ!?若井:緊張するよね。僕が審査員になるというのは、みんなからしたらちょっと……。大森:びっくりだよー!藤澤:(笑)。若井:びっくりかもしれないですけど……(笑)。がんばります!大森:『閃光ライオット』のファイナルステージは、会場への出入りは自由で入場も無料! ぜひ、10代のアーティストのみんなの楽曲を聴きに来てください。そして、若井先生が審査している様子も、ぜひ応援しに行ってあげてください!若井:『閃光ライオット』は、9年ぶりの開催ですかね。盛り上げられるように、僕も全力でぶつかって行きたいと思いますので! よろしくお願いします!藤澤:そして! ついさっき、もう一つ大きなお知らせがありましたね。僕たちが7月5日にリリースする、オリジナルフルアルバム『ANTENNA』のトラックリストが公開されました~!若井:いえーい!大森:気になるタイトルが、たくさんありますよね!「Doodle」も入ってるし、「Magic」もあるし。「ケセラ(ケセラセラ)」も入ってんじゃーん! 「Soranji」も入ってんじゃーん! みたいな感じで。楽しみにしててほしい!若井:お楽しみに!藤澤:このあと夜12時(6月13日0時)から、コカ・コーラのCMソングにもなっている僕たちの新曲「Magic」の配信リリースがスタートします!大森:「Magic」ついに聴けますね。CMでちらっと流れてますけど、全部聴けちゃうということで。翌日にはミュージックビデオも出ますので、こちらの感想もぜひぜひ送ってください! 楽しみにしています!この日の放送では、リスナーから届いた“寝言”を聞く企画をおこないました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★6/12(mon)-6/16(fri)