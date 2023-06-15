6月18日の父の日を前に、PFUが小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）のセールを実施しており、墨モデルが全機種2,000円引きで購入できます。セールはAmazonだけでなく、楽天市場やYahoo!ショッピングでも実施中。父の日のプレゼントとして、万年筆の代わりにHHKBを贈るのもよさそうです。
セールの対象商品は以下の通りです。
HHKB Professional HYBRID Type-S セール価格：34,850円（通常価格は36,850円）
英語配列／墨、無刻印／墨（英語配列）、日本語配列／墨
HHKB Professional HYBRID セール価格：29,900円（通常価格は31,900円）
英語配列／墨、印／墨（英語配列）、日本語配列／墨
HHKB Professional Classic セール価格：24,950円（通常価格は26,950円）
英語配列／墨
各店のセール期間は以下の通り。
- Amazon：2023/6/13(火)0:00～2023/6/19(月)23:59
- 楽天：2023/6/13(火)9:00～2023/6/20(火)09:00
- Yahoo!ショッピング：2023/6/13(火)0:00～2023/6/19(月)23:59