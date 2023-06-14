コスプレイヤー宮本彩希が自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。

  • 宮本彩希

宮本は「翡翠チャイナ」とツイートし、セクシーボディあらわなチャイナ風ショットを披露。この投稿にファンからは「めっちゃ似合ってる」「綺麗です」「なんてきれいな色」「透明感エグイ」といった声が寄せられた。

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