コスプレイヤー宮本彩希が自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。
宮本は「翡翠チャイナ」とツイートし、セクシーボディあらわなチャイナ風ショットを披露。この投稿にファンからは「めっちゃ似合ってる」「綺麗です」「なんてきれいな色」「透明感エグイ」といった声が寄せられた。
💠翡翠チャイナ💠 pic.twitter.com/PkKHycmIB1— 宮本彩希🍁 (@saki_miyamoto) June 12, 2023
(C)PPエンタープライズ
掲載日
コスプレイヤー宮本彩希が自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。
宮本は「翡翠チャイナ」とツイートし、セクシーボディあらわなチャイナ風ショットを披露。この投稿にファンからは「めっちゃ似合ってる」「綺麗です」「なんてきれいな色」「透明感エグイ」といった声が寄せられた。
💠翡翠チャイナ💠 pic.twitter.com/PkKHycmIB1— 宮本彩希🍁 (@saki_miyamoto) June 12, 2023
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