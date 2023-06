BiSH 東京ドーム公演、解散まであと半月「夢の場所で解散できるのが私たちの“プロミス”です」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月13日(火)は、BiSHがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、6月29日(木)に開催される東京ドーム公演までの心持ちを聞きました。登場時と番組最後のトークを紹介します。こもり校長:今夜のゲスト講師は、6年前(2017年4月)に初めてこの学校に来てくれました。生放送教室には7回目、今回がきっと最後でしょう。6人全員で来てくれています! 今夜の生放送教室には……BiSH先生~!COCO教頭:よろしくお願いします!BiSH:よろしくお願いします!こもり校長:僕も生放送教室で会うのは、(2021年8月以来で)かなり久しぶりです!COCO教頭:華やかだしいい匂いがします。セントチヒロ・チッチ:えー! 本当ですか!?こもり校長:ちょっと盛っただろ……?(笑)。COCO教頭:盛ってねーし! この辺からするし!BiSH:(笑)。こもり校長:教頭は“はじめまして”?COCO教頭:(番組レギュラーの)アイナ(ジ・エンド)先生だけは、あいさつさせていただいたことがあるんですけど。みなさん“はじめまして”なので、今日はよろしくお願いします!BiSH:よろしくお願いします!こもり校長:BiSH先生は、6月29日に東京ドームで開催される『Bye-Bye Show for Never』公演をもって解散することが発表されています。解散前に全員で来ていただいて、本当にありがとうございます!BiSH:ありがとうございます!こもり校長:東京ドームでの解散ライブまであと半月ほどですけど、いまの気持ちはどんな感じですか?チッチ:いまはみんなで、残りの時間を愛情を込めて、感謝を込めて過ごしていこう、という気持ちでいっぱいなので、思ったよりもほがらかな時間を過ごしています。なので、今日はみんなにも愛をいっぱい届けていこうと思います!校長・教頭:よろしくお願いします!こもり校長:早いもので下校の時間です。(初登場からの)6年間、いろいろなことがありましたが……まず、今日の授業(放送)はどうでしたか? あっという間でした?チッチ:あっという間だったね?アイナ・ジ・エンド:うん。ちょっと緊張していたけど、全然落ち着く空間で楽しかったです。リンリン:(リスナーとのやり取りで)BiSHの楽曲がいろんな生徒(リスナー)の方に響いているんだなと思うと、胸を張って最後まで進めそうだなと思いました。アユニ・D:みんなやりたいことに希望を持ってしっかりと日々を歩んでいて、自分もすごく力と元気をもらいました。ありがとう!モモコグミカンパニー:6年間……当時小学1年生の子が、6年生になったということですよね。一緒に大人になってきたんだなと思うと、すごく感慨深かったです。ありがとうございました。ハシヤスメ・アツコ:昔の声も聴いたけど、すごく若くて……私たちも大人になったんだな、成長したんだなと、今日ここに来てすごく思いました。こもり校長:ここから先、BiSH先生は東京ドームに向けて突っ走っていくんだと思うのですが……寂しいですね。僕がこれを言うのは何ですが……。モモカン:寂しいです。チッチ:寂しいですよ~。でも東京ドームはBiSHの夢の場所だから。夢の場所で解散できるのが……ね? 私たちの“プロミス”ですね。モモカン:そうだね。ハシヤスメ:夢をかなえるために、行かないといけないですからね。チッチ:行かなくちゃ……!今回の放送では、BiSHが初登場した回におこなった、“夢や目標をBiSHとプロミス(約束)したい”というリスナーの誓いを聞く企画『プロミスザBiSH』を6年ぶりにおこないました。・「6年前に“看護師になりたい”という話をしたけど、実際になることができました。つらいこともあるけど、“BiSHとプロミスしたから”と思って頑張っています」という23歳・「多くのアーティストをサポートして、最高のライブを作り上げるPAさんになりたいです!」という12歳・「BiSH先生のように、全国でライブができる超かっこいいシンガーソングライターになります!」という18歳と電話をつなぎ、BiSHがそれぞれの夢にエールを送りました。BiSHは東京ドーム公演の前日、6月28日(水)にベストアルバム『BiSH THE BEST』をリリース。これまでにリリースした曲と新たにレコーディングした代表曲の6曲を含む全144曲が収録されます。番組では、このアルバムから「beautifulさ ’23」「オーケストラ ’23」を初オンエアしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★6/12(mon)-6/16(fri)