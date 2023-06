BiSH「再録できると思っていなかった」ベストアルバム『BiSH THE BEST』から「beautifulさ ’23」「オーケストラ ’23」初オンエア

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月13日(火)は、BiSHがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、6月28日(水)リリースのベストアルバム『BiSH THE BEST』に収録される「beautifulさ ’23」、「オーケストラ ’23」を聴きました。2曲が初オンエアされたあとのコメントを紹介します。今回話題になったBiSHのベストアルバム『BiSH THE BEST』には、これまでにリリースした曲と新たにレコーディングした代表曲の6曲を含む全144曲が収録されています。こもり校長:もうツイッターでは、爆上げでございます! 6月28日リリースのベストアルバム『BiSH THE BEST』に収録されている「beautifulさ」……いまの声で再録した2023バージョン! 初オンエアです!COCO教頭:いぇいっ!BiSH:イェーイ!こもり校長:BiSH先生も初めて聴くってことで、集中しながらでしたね。セントチヒロ・チッチ:みんなと一緒に初めて聴きましたね。モモコグミカンパニー:うん!チッチ:ドキドキしちゃった(笑)。こもり校長:生徒(リスナー)のみんなも、ラジオから流れてくる歌を聴いて「違うぞ……?」「違うぞ!?」ってなったと思うけど、こっちも同じ熱量だったのよ! 「リンリンいいね~!」みたいなね。COCO教頭:盛り上がってたね~。こもり校長:みんなと一緒に聴いて、どうでしたか?アイナ・ジ・エンド:再録できると思っていなかったんでめちゃくちゃ嬉しいし、この6人の完成した声……いまの声を届けられることが本当に嬉しい! あと、ここで初解禁できたのが嬉しい!BiSH:嬉しい! ありがとうございます!こもり校長:こちらこそありがとうございます。リンリン先生、どうでしたか?リンリン:この曲の歌詞は、BiSHに入って初めて書いたんです。中高時代のテスト前の本当に追い詰められているときの気持ちとかをすべて書いたので、ここで流せたのがすごく嬉しいです。この曲がいろんな人から「いいね!」って言ってもらえると……BiSHになってよかったな、と思えるのがこの瞬間なので……よかったです。こもり校長:「オーケストラ」の再録バージョンを、今回も初オンエアさせてもらいました……! あらためて聴いてどうですか?チッチ:今、こもり校長が「オーケストラ」への思いを話してくれたんですよ。それがすごく……。こもり校長:いや! それは、言わない約束じゃないですか……。全員:(笑)。こもり校長:1人でエモくなってしまって、キモかったかなと思っていたんですよ。チッチ:エモーショナルな気持ちで聞いていました! ありがとうございます!こもり校長:ありがとうございます(笑)。BiSH先生への出会い方も人によって違うだろうし、「オーケストラ」に対しても校長も生徒(リスナー)のみんなも違う思いがあるだろうし。今、同じ時間に聴いたけど、違う思いが1個の場所に向かって歩いているというのが、とてもかけがえのない時間だったなと思います。COCO教頭:廊下(ツイッター)でも……。こもり校長:「ずっと泣いちゃう」「みんなの声が力強くなっている。同じ音量でも、感じ方が全然違う」とか書いてくれています……!チッチ:再録は今の思いが詰まっているもんね。ハシヤスメ・アツコ:そうだね。BiSHは、6月29日(木)に開催される東京ドーム公演をもって解散することが発表されています。今回は、“BiSH”として出演する最後の回となりました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★6/12(mon)-6/16(fri)