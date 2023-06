「SAMRISE Festival」が9月9、10日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される。

「SAMRISE Festival」は、“音楽・食・酒・祭りのエンターテインメント”が一堂に会するイベント。アーティストのライブステージのほか、「やま幸」の山口幸隆氏や「鮨さいとう」の斎藤孝司氏、「鳥しき」の池川義輝氏といった新規予約困難店の職人たちがプロデュースする“フェス飯”が提供されるフードエリア「STAR FOOD COURT」や世界各地のお酒がそろうバー「Amazon Smile Bar」も展開される。

ライブステージの出演者第1弾としてアナウンスされたのは計7組。初日である9日にC&K、sumika、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、10日にflumpool、GENERATIONS from EXILE TRIBE、Novelbright、UVERworldがステージに登場する。

チケットのオフィシャル先行抽選受付は明日6月15日15:00から7月2日23:00まで行われる。S席やA席、アリーナ前方が確約されたVIP席の価格や詳細についてはオフィシャルサイトにて確認を。

「SAMRISE Festival」アーティストステージ

2023年9月9日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

C&K / sumika / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / and more



2023年9月10日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

flumpool / GENERATIONS from EXILE TRIBE / Novelbright / UVERworld / and more