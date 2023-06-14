TVアニメ「リコリス・リコイル」とサンリオキャラクターズによるコラボショップ「TVアニメ『リコリス・リコイル』×サンリオキャラクターズ PremiumShop」が、愛知、宮城、大阪、北海道、東京で6月24日より順次開催される。

「TVアニメ『リコリス・リコイル』×サンリオキャラクターズ PremiumShop」では、錦木千束とクロミ、井ノ上たきなとマイメロディといった組み合わせのコラボイラストが登場。コラボグッズの販売のほか、等身大パネルやミニパネルの展示も行われる。なおグッズは通販サイト・PremiumStore.jpでも予約販売を予定している。

店舗は愛知・名古屋PARCO、宮城・仙台駅前EBeanS、大阪・SHIBUYA109阿倍野店、北海道・さっぽろ東急百貨店、東京・ラフォーレ原宿。グッズや特典などの詳細は続報を待とう。

「TVアニメ『リコリス・リコイル』×サンリオキャラクターズ PremiumShop」

期間：2023年6月24日（土）～7月11日（火）

時間：10:00～21:00

場所：愛知県 名古屋PARCO 東館 3F



期間：2023年6月24日（土）～7月11日（火）

時間：10:00～20:00

場所：宮城県 仙台駅前EBeanS 4F



期間：2023年7月22日（土）～8月9日（水）

時間：10:00～21:00

場所：大阪府 あべのキューズモール2階 SHIBUYA109阿倍野店



期間：2023年7月20日（木）～7月26日（水）

時間：10:00～20:00

場所：北海道 さっぽろ東急百貨店 B1F 北口



期間：2023年9月22日（金）～10月12日（木）

時間：11:00～20:00

場所：東京都 ラフォーレ原宿 B1F

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