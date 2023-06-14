ケースを撮影して豪華賞品をゲット!!「#ASUSケースをさらせ RT＆フォトキャンペーン」

ASUS JAPANは6月14日、ゲーミングブランド「Republic Of Gamers（ROG）」の「ROG Hyperion GR701」発売を記念して、「#ASUSケースをさらせ RT ＆ フォトキャンペーン」を発表した。期間は6月14日～6月27日まで。
「#ASUSケースをさらせ RT ＆ フォトキャンペーン」は、ASUSのPCケースで組んだ自作PCの写真を投稿すると豪華賞品が抽選でもらえるキャンペーン。
キャンペーンに参加するには、ASUS ROG JAPANのツイッターアカウント「@ASUSROGJP」をフォローし、キャンペーン対象のツイートを引用リツイート。その際、ASUSのPCケースで組んだ自作PCの写真を添付し、ハッシュタグ 「#ASUSケースをさらせ」 をつけて投稿すること。
賞品は、ゲーミングデスクトップPCケース「ROG HYPERION GR701」が1名、グラフィックスカードホルダー「ROG HERCULX GRAPHICS CARDHOLDER」が5名。
✨ROG Hyperion GR701がもらえる！✨— ROG Japan (@ASUSROGJP) June 14, 2023
／#ASUSケースをさらせ
ROG Hyperion GR701 リツイート＆フォトキャンペーン
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応募方法
1⃣@ASUSROGJP をフォロー
2⃣この投稿をRT＆ASUSのPCケースで組んだ自作PCの写真と ハッシュタグ #ASUSケースをさらせ を投稿
3⃣〆切：6/27
詳細はこちら↓