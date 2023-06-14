ASUS JAPANは6月14日、ゲーミングブランド「Republic Of Gamers（ROG）」の「ROG Hyperion GR701」発売を記念して、「#ASUSケースをさらせ RT ＆ フォトキャンペーン」を発表した。期間は6月14日～6月27日まで。

  • ケースを撮影して豪華賞品をゲット!!「#ASUSケースをさらせ RT＆フォトキャンペーン」

「#ASUSケースをさらせ RT ＆ フォトキャンペーン」は、ASUSのPCケースで組んだ自作PCの写真を投稿すると豪華賞品が抽選でもらえるキャンペーン。

  • ゲーミングデスクトップPCケース「ROG HYPERION GR701」

  • グラフィックスカードホルダー「ROG HERCULX GRAPHICS CARDHOLDER」

キャンペーンに参加するには、ASUS ROG JAPANのツイッターアカウント「@ASUSROGJP」をフォローし、キャンペーン対象のツイートを引用リツイート。その際、ASUSのPCケースで組んだ自作PCの写真を添付し、ハッシュタグ 「#ASUSケースをさらせ」 をつけて投稿すること。

賞品は、ゲーミングデスクトップPCケース「ROG HYPERION GR701」が1名、グラフィックスカードホルダー「ROG HERCULX GRAPHICS CARDHOLDER」が5名。