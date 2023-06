オリジナルアニメ「バクテン!!」の舞台化が決定。「バクテン!! The Stage」のタイトルで10月22日から29日まで東京・ニッショーホールで上演される。

「バクテン!!」は宮城県岩沼市を舞台に、高校生男子新体操部の活躍を描く青春群像劇。東日本大震災で特に大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県をそれぞれ舞台とするアニメーション作品を制作する「ずっとおうえん。プロジェクト 2011+10…」のうちの1作で、監督を黒柳トシマサ、キャラクターデザイン原案をろびこが担当した。2021年4月にフジテレビ「ノイタミナ」枠ほかでTVアニメが放送されたのち、翌2022年7月2日には劇場版が公開された。

舞台の脚本・演出は「北斗の拳 -世紀末ザコ伝説-」「SK∞ エスケーエイト The Stage The Last Part~俺たちの無限大~」の演出などを手がける村井雄が担当。キャストの発表は7月中旬を予定している。なおチケットの一般発売は8月26日10時からスタート。

「バクテン!! The Stage」

会期:2023年10月22日(日)~10月29日(日)

会場:東京都 ニッショーホール

スタッフ

脚本・演出:村井雄

制作:style office

(c)バクテン製作委員会 (c)バクテン!! The Stage