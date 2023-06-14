成田昭次、日本クラウン時代の3作品一斉配信解禁「30代の自分の全てが詰まっています」

昨年、奇跡の復活劇を遂げた男闘呼組のメンバー・成田昭次が、日本クラウンから2004年にリリースしたシングル、アルバム3作品を6月14日（水）に各種ダウンロード、ストリーミングサービスにて一斉配信解禁した。

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今回配信解禁されたのは、3rdシングル『ボクノスベテダッタノニ／Anytime』、4thシングル『Same old scene』、そして3rdアルバム『Free way』と、成田がメジャーレーベルからリリースした3作品となっている。

今回の配信解禁について成田昭次は「この度、成田昭次としてソロ活動をしていた19年前の3作品が時を超えて配信開始される事となりました。1曲1曲に30代の自分の全てが詰まっています。くすぐったい気持ちもありますが、この作品が多くの皆様の心に届きますように」とコメントしている。

＜リリース情報＞

配信日：2023年6月14日（水）

各配信サイト：https://lnk.to/shojinarita

『ボクノスベテダッタノニ／Anytime』

オリジナル発売日：2004年1月21日

=収録曲=

1. ボクノスベテダッタノニ

2. Anytime

3. ボクノスベテダッタノニ (inst)

4. Anytime (inst)

『Same old scene』

オリジナル発売日：2004年4月21日

=収録曲=

1. Same old scene

2. Song for you

3. Same old scene (inst)

4. Song for you (inst)

『Free way』

オリジナル発売日：2004年7月28日

=収録曲=

1. Free way

2. Same old scene (アルバム・ヴァージョン)

3. Red sky

4. Interlude−1

5. Wonderful my lady

6. ボクノスベテダッタノニ (アルバム・ヴァージョン)

7. Day dreamer

8. Anytime (アルバム・ヴァージョン)

9. Right now

10. 誰より君が好きだから

11. Interlude−2

12. Reckless life

13. Song for you

14. ボクノスベテダッタノニ (West Hollywood Re-mix)

成田昭次 Official HP　https://shoji-narita.jp/

成田昭次 YouTubeチャンネル　https://www.youtube.com/@naritashoji.guitar/featured

成田昭次 Instagram　https://www.instagram.com/naritashoji.guitar/