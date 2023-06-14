成田昭次、日本クラウン時代の3作品一斉配信解禁「30代の自分の全てが詰まっています」

昨年、奇跡の復活劇を遂げた男闘呼組のメンバー・成田昭次が、日本クラウンから2004年にリリースしたシングル、アルバム3作品を6月14日（水）に各種ダウンロード、ストリーミングサービスにて一斉配信解禁した。
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今回配信解禁されたのは、3rdシングル『ボクノスベテダッタノニ／Anytime』、4thシングル『Same old scene』、そして3rdアルバム『Free way』と、成田がメジャーレーベルからリリースした3作品となっている。
今回の配信解禁について成田昭次は「この度、成田昭次としてソロ活動をしていた19年前の3作品が時を超えて配信開始される事となりました。1曲1曲に30代の自分の全てが詰まっています。くすぐったい気持ちもありますが、この作品が多くの皆様の心に届きますように」とコメントしている。
＜リリース情報＞
配信日：2023年6月14日（水）
各配信サイト：https://lnk.to/shojinarita
『ボクノスベテダッタノニ／Anytime』
オリジナル発売日：2004年1月21日
=収録曲=
1. ボクノスベテダッタノニ
2. Anytime
3. ボクノスベテダッタノニ (inst)
4. Anytime (inst)
『Same old scene』
オリジナル発売日：2004年4月21日
=収録曲=
1. Same old scene
2. Song for you
3. Same old scene (inst)
4. Song for you (inst)
『Free way』
オリジナル発売日：2004年7月28日
=収録曲=
1. Free way
2. Same old scene (アルバム・ヴァージョン)
3. Red sky
4. Interlude−1
5. Wonderful my lady
6. ボクノスベテダッタノニ (アルバム・ヴァージョン)
7. Day dreamer
8. Anytime (アルバム・ヴァージョン)
9. Right now
10. 誰より君が好きだから
11. Interlude−2
12. Reckless life
13. Song for you
14. ボクノスベテダッタノニ (West Hollywood Re-mix)
成田昭次 Official HP https://shoji-narita.jp/
成田昭次 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@naritashoji.guitar/featured
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