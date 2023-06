CS・フジテレビNEXTでは、音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL ’23」(7月28日~30日、新潟・苗場スキー場)の模様を、3日間×4時間、計12時間にわたって『FUJI ROCK FESTIVAL’23完全版』として9月29日(22:00~)・30日(20:00~)・10月1日(20:00~)に、独占放送・配信する。

1997年夏、富士山の麓にある富士天神山スキー場で誕生した日本最大級の野外ロック・フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL」。毎回、世界最高峰のアーティストが集結し、音楽界のレジェンドから今後活躍が期待される新鋭まで、幅広いアーティストが3日間にわたり熱演を繰り広げ、会場には10万人以上の観衆が来場してきた。

2020年の新型コロナウイルス蔓延による開催中止、2021年の海外アーティスト不参加という厳しいコロナ禍をくぐり抜け、大声禁止のもと行われた昨年で初開催から25回目となる節目を迎えた。そして26回目の開催となる今年は、海外からも多数の注目アーティストが参加。また、苗場の夜のアイコンとしてファンたちに愛されていたエリア「THE PALACE OF WONDER」が4年ぶりに復活するなど、ついに本来の「フジロック」が帰ってくる。

2023年のヘッドライナーは、FOO FIGHTERS、LIZZO、THE STROKESの3組。海外勢は、ALANIS MORISSETTE、G. LOVE & DONAVON FRANKENREITER、YEAH YEAH YEAHS、WEEZERから、LEWIS CAPALDI、DANIEL CAESAR、FKJら話題のアーティストまでが、苗場に集結する。

国内勢からは、矢沢永吉、ELLEGARDEN、YUKI、坂本慎太郎、UA、STUTSらが出演。Vaundy、羊文学、カネコアヤノなど、今注目のアーティストも。また、日本屈指の剛腕ドラマー池畑潤二率いるROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRAは、奥田民生、トータス松本、土屋アンナ、Doulをゲストに迎える。

フジテレビNEXTでは、「GREEN STAGE」「WHITE STAGE」「RED MARQUEE」「FIELD OF HEAVEN」の主要4ステージでのライブを収録し、完全版として放送する。

出演アーティストは、以下の通り。

■DAY1

THE STROKES、DANIEL CAESAR、矢沢永吉、IDLES、ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA(feat. 奥田民生、トータス松本、土屋アンナ、Doul)、FEVER 333、NxWORRIES(Anderson .Paak&Knxwledge)、DENZEL CURRY、Tohji、STUTS、SUDAN ARCHIVES、思い出野郎Aチーム、YONA YONA WEEKENDERS、YEAH YEAH YEAHS、eastern youth、YVES TUMOR、KEYTALK、Alexander 23、鋭児(Selected by ROOKIE A GO-GO)、YO LA TENGO、坂本慎太郎、CORY HENRY、THE BUDOS BAND、君島大空 合奏形態、菊池亮太 & ござ

■DAY2

FOO FIGHTERS、ELLEGARDEN、ALANIS MORISSETTE、羊文学、BENEE、GEZAN with Million Wish Collective、LOUIS COLE、Vaundy、CAROLINE POLACHEK、TESTSET、DERMOT KENNEDY、ITACA BAND、Chilli Beans.、SLOWDIVE、Saucy Dog、WEYES BLOOD、d4vd、KOTORI、オレンジスパイニクラブ、CORY WONG、UA、GOGO PENGUIN、JATAYU、THE TOYS feat.Ichika Nito、優河 with 魔法バンド

■DAY3

LIZZO、LEWIS CAPALDI、YUKI、GRYFFIN、SUPER BEAVER、never young beach、WEEZER、カネコアヤノ、BLACK MIDI、100 gecs、ドミコ、スターダスト・レビュー、Homecomings、FKJ、SIRUP、JOHN CARROLL KIRBY、BALMING TIGER、YARD ACT、NIKO NIKO TAN TAN、ASGEIR、G. LOVE & DONAVON FRANKENREITER、NEAL FRANCIS、ROTH BART BARON、OKI DUB AINU BAND、民謡クルセイダーズ

※放送アーティストは未定。出演アーティストは予告なく変更になる場合あり。