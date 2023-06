THEティバが3rd EP配信リリース、渋谷WWW公演を含むツアー発表

都内で活動する”THEティバ”が、3rd EP『we are the tiva 2』を2023年6月14日にリリースした。

2019年にリリースされた自主制作EP『we are the tiva』の続編にあたる今作は、フジロックやサマーソニック、SXSW(米国)といった国内外の大型フェスの舞台を経験し、さらに次のステージへと期待を抱かせるスケール感、ダイナミックなサウンドに仕上がっている。

またリリースに伴い、8月5日の東京・渋谷WWWを皮切りに全5公演を行うことも決定している。各公演でのゲストアクトも後日追加発表されるとのこと。各公演の予約はすでに開始されている。

<リリース情報>

THEティバ

3rd EP『we are the tiva 2』

配信URL:https://orcd.co/wearethetiva_2

=収録曲=

1. winnie

2. Hole horrible

3. Broken

4. tick tick boom

<ライブ情報>

THEティバ 3rd EP we are the tive 2 Tour22

2023年8月5日(土)渋谷WWW

https://eplus.jp/sf/detail/3885550001

2023年8月18日横浜BB STREET

2023年8月27日名古屋ハポン

2023年9月1日大阪パンゲア

2023年9月3日下北沢BASEMENTBAR&THREE

https://docs.google.com/forms/d/1QZ6Ie8fUARJ7B0bYGXCDpVtOk528gCgdSgEErIO70CM/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

(渋谷WWWを除く公演はすべてこちらご予約できます。)