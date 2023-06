宮世琉弥「空気が読めないのかわからないですけど…」カラオケでは盛り上がる曲の後にバラードを歌えちゃう！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月12日(月)は、俳優でアーティストの宮世琉弥さんがゲスト出演。新曲「S.W.I.N.G」の歌詞にちなみ、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、『さらけ出してよTell me逆電』と題してお届けしました。この企画は、電話をつないだ10代リスナーの“さらけ出したい本音”を聞いて解決策考えるというものです。宮世さんのカラオケ事情が垣間見えた16歳・高2の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、りゅびたんの新曲「S.W.I.N.G」の歌詞『さらけ出してよTell me!!』をテーマに、みんなの「今はこういう状態だけど、本当はこうなりたい!」という“さらけ出したい本音”を教えてもらいます!こもり校長:うちの超イケメン転校生のりゅびたんは好き?リスナー:大好きです!宮世:ありがとう……!こもり校長:で、今はこういう状態だけど、本当はこうなりたい! という本音があるんだよね?リスナー:はい。『今は友達と一緒にカラオケに行っているけど、本当は1人でめちゃめちゃ歌いたい!』です!宮世:あーなるほど!こもり校長:カラオケは、友達とはよく行くの?リスナー:そうですね、週に2回くらい。COCO教頭:結構行くね!宮世:行きますね(笑)。こもり校長:それだけ行けてたら、いいんじゃないの!?リスナー:友達と行くと、あまり盛り上がらないバラードの曲とかは歌いにくくて……。COCO教頭:あるね~。いつもは、何人くらいで行ってるの?リスナー:仲いい友達3人で行っています。こもり校長:3人だと、バラードはちょっと勇気いるよね。こもり校長:りゅびたんは、みんなとカラオケに行ってバラードは歌えるタイプ?宮世:僕は、空気が読めないのかわからないですけど……前の人が『イケナイ太陽~♪』って歌って、次の人が『女々しくて 女々しくて』って歌っていても、僕は『I LOVE YOU』とか歌っちゃうので……(笑)。校長・教頭:(笑)。宮世:自分が「歌いたい」と思ったものは、カラオケなので「別にいいんじゃないかな」と思います。COCO教頭:たしかにね。本来は、気を遣わなくていいよね。宮世:気を遣わなくていい友達と行ったほうがいいと思います。こもり校長:なるほどね~。リスナー:でも……3人で行くと、盛り上がりたいと思っちゃって(笑)。宮世:たしかに!COCO教頭:優しいなぁ。こもり校長:でも、それなら1人で行けばいいんじゃない?リスナー:学校のある駅の駅前にカラオケ屋があるので、同じ学校の人に見られると恥ずかしいんです。COCO教頭:家の近くにはないん?リスナー:あんまりないですね。こもり校長:探せば人目につかない場所にもあるんだろうけど、そこまでするのも……って感じかな。りゅびたんは、ヒトカラ(1人カラオケ)は行けるタイプ?宮世:苦手なタイプです。1人でごはんとかも……友達がいないと行かないです。こもり校長:外食に行かない?宮世:そうですね。だから気持ちがわかるんですけど、1人で歌いたいなら……僕は1人で行くんじゃなくて、みんなと行って歌うのが好きですけど、(このリスナーは)1人で行きたいという願望もあるじゃないですか。だったら、これは“慣れ”ですね!COCO教頭:たしかにね~。宮世:店員さんと仲良くなるのもアリかもしれないです。常連になって覚えてもらって、みたいな。だから、“S.W.I.N.G”しまくってほしいですね。リスナー:(笑)。こもり校長:たしかに、“慣れ”は大事かも! まだ行ってないから緊張しちゃうけど、そのルーティンを作っちゃったらいいかも。いつかカラオケで、(前作の)「AWAKE」や「S.W.I.N.G」が歌えるかもしれないし。宮世:そうですよ!こもり校長:その練習のためにも、1回頑張って1人で行ってみよう!リスナー:はい……!COCO教頭:頑張って!こもり校長:今、思っていることを話してくれてありがとう。また話そうね!宮世:また話そうね~!リスナー:はい! ありがとうございます!宮世琉弥さんは、同番組とソニーミュージックがタッグを組んでおくる10代アーティスト限定の夏フェス『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』の応援アンバサダーに就任。19歳の宮世さんと同世代のアーティストが出演することに、「やりたいことがあふれている年頃だと思うので、やりたいことに全力でぶつかって、“あたってくだけろ!”精神でやってほしいなと思います」と話していました。8月7日(月)にZepp DiverCity(TOKYO)で開催されるファイナルステージにも参加します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★6/12(mon)-6/16(fri)